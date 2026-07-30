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MApN a detectat o țintă aeriană la frontiera cu Ucraina; mesaj RO-Alert transmis în județul Tulcea

RO-ALERT Tulcea

RO-ALERT Tulcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:26

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Anunțul MApN

„Țintă aerienă la frontiera fluvială cu Ucraina Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.”

Știre inițială: RO-Alert în Tulcea

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, mesajul de avertizare a fost transmis locuitorilor la ora 08:58. Cetățenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în alte spații sigure.

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