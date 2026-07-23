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Social· 1 min citire
Federațiile din Educație refuză negocierile pe legea salarizării: „Nu girăm un exercițiu de imagine!”
Protest al sindicatelor din Educație (Inquam Photos)
Publicat23 iul. 2026, 10:10
Actualizat23 iul. 2026, 10:39
Federațiile din educație – FSLI, „Spiru Haret” și „Alma Mater”, reprezentând peste 300.000 de angajați, anunță că nu participă la discuțiile programate astăzi la Ministerul Muncii privind noua lege a salarizării. Sindicatele acuză Guvernul că organizează doar „negocieri formale”, fără intenția de a corecta problemele reale din sistem.
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