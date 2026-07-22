Topul celor mai populare nume din România. Datele de la Evidența Populației arată clar doi câștigători

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 23:29

Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin.

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