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Politica· 2 min citire
Grindeanu: Dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan, aș publica înregistrările de la Cotroceni
Sorin Grindeanu și Nicușor Dan/ Profimedia
Publicat16 iul. 2026, 08:05
SursăRealitatea PLUS
Sorin Grindeanu a declarat că ar publica înregistrările de la consultările de la Cotroceni, dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan. Liderul PSD susține că acestea ar lămuri lucrurile în privința blocajului politic. Totodată, liderul PSD a transmis că nu exclude scenariul alegerilor anticipate.
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