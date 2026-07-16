Grindeanu: Dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan, aș publica înregistrările de la Cotroceni

Publicat 16 iul. 2026, 08:05 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu a declarat că ar publica înregistrările de la consultările de la Cotroceni, dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan. Liderul PSD susține că acestea ar lămuri lucrurile în privința blocajului politic. Totodată, liderul PSD a transmis că nu exclude scenariul alegerilor anticipate.

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