Siegfried Mureșan, un nou atac la adresa PSD.”Românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar”

Publicat 16 iul. 2026, 08:28 Actualizat 16 iul. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, continuă atacurile la adresa PSD și susține că nu există nimic de negociat la PNRR. Mai mult, omul lui Bolojan este de părere că ”românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar ”social-democrat”.

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