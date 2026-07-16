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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan, un nou atac la adresa PSD.”Românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 08:28
Actualizat16 iul. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, continuă atacurile la adresa PSD și susține că nu există nimic de negociat la PNRR. Mai mult, omul lui Bolojan este de părere că ”românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar ”social-democrat”.

”Nu există nimic de negociat la PNRR”

”Fie facem reformele pe care le-am agreat și aducem 4,5 miliarde pentru români, fie PSD se opune și România pierde banii”, a scris Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit omului lui Ilie Bolojan, alegerea este la PSD, iar românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar PSD”.

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