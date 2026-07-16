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Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan, un nou atac la adresa PSD.”Românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar”
FOTO: Arhivă
Publicat16 iul. 2026, 08:28
Actualizat16 iul. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, continuă atacurile la adresa PSD și susține că nu există nimic de negociat la PNRR. Mai mult, omul lui Bolojan este de părere că ”românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar ”social-democrat”.
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