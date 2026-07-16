Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

AUR critică noua lege a salarizării. Ramona Bruynseels: „Peste 1,3 milioane de români vor fi afectați”

Ramona Bruynseels (deputat AUR)

Ramona Bruynseels (deputat AUR)

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 iul. 2026, 07:19

Opoziția atacă dur noua lege a salarizării. Deputatul AUR Ramona Bruynseels a scos în evidență faptul că peste 1,3 milioane de români sunt afectați de aceasta, iar Bolojan profită de criza politică pentru a trece noua lege fără dezbatere parlamentară ca românii să nu știe ce urmează! Mai mult, aceasta susține că medicii din țara noastră vor pleca din cauza noii legi a salarizării.

„...o lege care este extraordinar de importantă. Are un impact pe, să spun așa, în viețile a peste 1.300.000 de oameni. Dar când începi să analizezi ceea ce au anunțat ei între timp, realizezi că, de fapt, peste 40% dintre oamenii la care ea se referă vor fi subiecții, să spun, ai unor coeficienți de salarizare mai mici. Adică acești oameni pot să piardă, de fapt, chiar dacă spune Guvernul că doar pe hârtie deocamdată, vor pierde bani.

La migrație socială, ne vom pierde din nou medicii, ne vom pierde asistentele, care, bineînțeles că sunt doriți în altă parte. Știți, de abia se așteaptă, că sunt oameni pregătiți în care statul român a investit și de care noi avem nevoie aici, dar iată că parcă îi forțăm să plece.

Cum anulează anumite indemnizații pentru profesorii debutanți în contextul în care noi, poate că ajungem în viitorul apropiat să aducem nepalezi și srilankezi ca să ne fie profesori debutanți, că nu mai vrea nimeni în momentul în care nu-i plătim cum trebuie...”, a declarat deputatul AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

aurlegea salarizariiramona bruynseels

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe