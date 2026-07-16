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Politica· 1 min citire
AUR critică noua lege a salarizării. Ramona Bruynseels: „Peste 1,3 milioane de români vor fi afectați”
Ramona Bruynseels (deputat AUR)
Opoziția atacă dur noua lege a salarizării. Deputatul AUR Ramona Bruynseels a scos în evidență faptul că peste 1,3 milioane de români sunt afectați de aceasta, iar Bolojan profită de criza politică pentru a trece noua lege fără dezbatere parlamentară ca românii să nu știe ce urmează! Mai mult, aceasta susține că medicii din țara noastră vor pleca din cauza noii legi a salarizării.
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