AUR critică noua lege a salarizării. Ramona Bruynseels: „Peste 1,3 milioane de români vor fi afectați”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 iul. 2026, 07:19

Opoziția atacă dur noua lege a salarizării. Deputatul AUR Ramona Bruynseels a scos în evidență faptul că peste 1,3 milioane de români sunt afectați de aceasta, iar Bolojan profită de criza politică pentru a trece noua lege fără dezbatere parlamentară ca românii să nu știe ce urmează! Mai mult, aceasta susține că medicii din țara noastră vor pleca din cauza noii legi a salarizării.

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