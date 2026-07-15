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Politica· 2 min citire
Apărarea anti-drone. Nicușor Dan: În maximum doi ani, România va fi mult mai bine protejată împotriva dronelor
Nicușor Dan
România face progrese în consolidarea sistemelor de apărare împotriva dronelor, iar în aproximativ un an și jumătate - doi ani va fi mult mai bine protejată, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că, deși nivelul actual de protecție nu este încă optim, situația este semnificativ mai bună decât în urmă cu câteva luni.
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