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Politica· 2 min citire

Apărarea anti-drone. Nicușor Dan: În maximum doi ani, România va fi mult mai bine protejată împotriva dronelor

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:30

România face progrese în consolidarea sistemelor de apărare împotriva dronelor, iar în aproximativ un an și jumătate - doi ani va fi mult mai bine protejată, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că, deși nivelul actual de protecție nu este încă optim, situația este semnificativ mai bună decât în urmă cu câteva luni.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre protecţia anti-drone că facem progrese şi cam într-un an jumătate, doi, o să fim mult mai bine protejaţi. El a subliniat că nu suntem la 100% în momentul ăsta, dar suntem mult mai bine decât eram acum două, patru, şase luni.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat ce paşi are în vedere astfel încât Armata României să integreze experienţa Ucrainei în privinţa dronelor.

”Este o tehnologie nouă, faţă de care nu există apărare perfecta, adică există atacuri ucrainene în Rusia, faţă de care apărarea rusă nu poate să facă faţă, dacă sunt multe drone, nu poate să le dea jos pe toate. La fel, invers, apărarea ucraineană nu poate să facă faţă în situaţia în care vin drone ruseşti în totalitate”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Kiev.

Echipamente noi pentru detectarea și interceptarea dronelor

”Am făcut nişte progrese. Sunt două componente, una este detecţia, deci, pe scurt, radare, şi a doua, echipamente, pentru a le da jos. Am făcut progrese. Ne-au ajutat partenerii”, a arătat președintele. El a menţionat că statele care au ajutat sunt Statele Unite, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Slovacia, care au venit în acest interval cu echipamente în zona Dunării.

”Aceste echipamente sunt pe lista noastră SAFE. Deci, cam într-un an jumate, doi, o să fim mult mai bine protejaţi şi facem progrese. Pe scurt, ăsta este stadiul. Nu suntem la 100% în momentul ăsta, ca să fim foarte clari, dar suntem mult mai bine decât eram acum două luni, acum patru luni, acum şase luni”, a mai spus Nicușor Dan.

 


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