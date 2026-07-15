Apărarea anti-drone. Nicușor Dan: În maximum doi ani, România va fi mult mai bine protejată împotriva dronelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:30

România face progrese în consolidarea sistemelor de apărare împotriva dronelor, iar în aproximativ un an și jumătate - doi ani va fi mult mai bine protejată, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că, deși nivelul actual de protecție nu este încă optim, situația este semnificativ mai bună decât în urmă cu câteva luni.

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