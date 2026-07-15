Mirabela Grădinaru se va implica în proiectele Olenei Zelenska. Nicușor Dan: "Va fi la Kiev pe 24 august"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:01

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, se va implica în inițiativele internaționale dedicate copiilor, inclusiv în proiectele susținute de Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei. Șeful statului a anunțat că aceasta și-a confirmat deja participarea la un eveniment care va avea loc pe 24 august, la Kiev.

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