Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Mirabela Grădinaru se va implica în proiectele Olenei Zelenska. Nicușor Dan: "Va fi la Kiev pe 24 august"

Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru/ Profimedia

Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:01

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, se va implica în inițiativele internaționale dedicate copiilor, inclusiv în proiectele susținute de Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei. Șeful statului a anunțat că aceasta și-a confirmat deja participarea la un eveniment care va avea loc pe 24 august, la Kiev.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că partenera sa va lua parte la proiectele și inițiativele internaționale dedicate copiilor, inclusiv la cele promovate de Olena Zelenska.

Întrebat dacă Mirabela Grădinaru intenționează să se alăture proiectelor inițiate de soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, șeful statului a răspuns afirmativ.

Răspunsul este afirmativ. A confirmat deja participarea în 24 august”, a declarat Nicușor Dan.

Educația și protecția copiilor, în centrul preocupărilor

Președintele a amintit că Mirabela Grădinaru a participat anterior la o reuniune organizată la Washington de soția președintelui Statelor Unite, precum și la o întâlnire desfășurată la Ankara, alături de partenerii liderilor politici.

Potrivit lui Nicușor Dan, principalele teme abordate în cadrul acestor reuniuni au fost educația copiilor, impactul tehnologiei asupra acestora și prevenirea dependențelor.

„Toate aceste întâlniri au avut ca subiect educația din două perspective: interferența cu tehnologia și modul în care putem proteja copiii de efectele nocive ale acesteia, dar și problema dependențelor. Și tehnologia poate deveni o dependență”, a explicat președintele.

Implicare în România și pe plan internațional

Șeful statului a precizat că Mirabela Grădinaru va continua să participe atât la proiecte organizate în România, cât și la inițiative internaționale dedicate protecției și educației copiilor.

„Va participa și intern, și internațional la acest tip de manifestări, pentru că este un subiect care preocupă și cred că este important pentru societate. Confirm că va fi la Kiev pe 24 august”, a declarat Nicușor Dan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mirabela gradinaruolena zelenskakievacțiuni caritabilecopii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe