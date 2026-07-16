Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan se opune desecretizării ajutorului acordat Ucrainei: „Uneori este bine să rămână un secret militar”
Publicat16 iul. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu susține desecretizarea ajutorului acordat Ucrainei, explicând că o parte din sprijinul oferit de România a avut o componentă militară. Șeful statului a explicat că transferul unor echipamente poate afecta capacitatea de apărare a țării și poate justifica păstrarea informațiilor secrete.
Citește și
- 08:28Siegfried Mureșan, un nou atac la adresa PSD.”Românii trebuie să fie cu ochii pe fiecare parlamentar”
- 07:19AUR critică noua lege a salarizării. Ramona Bruynseels: „Peste 1,3 milioane de români vor fi afectați”
- 23:01Mirabela Grădinaru se va implica în proiectele Olenei Zelenska. Nicușor Dan: "Va fi la Kiev pe 24 august"
- 22:20Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „ipocrizie fără margini” în scandalul legilor PNRR: „Nu există niciun proiect trimis în Parlament. Niente”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News