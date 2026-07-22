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Blocaj în negocierile de la Cotroceni pe legea salarizării. Pîslaru cheamă joi educația, iar sporul de condiții periculoase se schimbă

Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 16:37

Discuțiile tehnice pe legea salarizării au continuat și astăzi la Palatul Cotroceni, însă nu s-a ajuns la niciun acord, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ două ore, iar negocierile vor fi reluate în zilele următoare.

Mâine, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, urmează să cheme la consultări reprezentanții din educație, în încercarea de a avansa pe capitolele unde discuțiile au rămas blocate.

Pe zona de sănătate, Pîslaru și ministrul Cseke Attila au avut azi o discuție prelungită cu sindicaliștii. La final, cei doi au anunțat că prevederea care limita numărul angajaților eligibili pentru sporul de condiții periculoase va fi eliminată, după ce sindicatele au contestat dur această formulare.

Surse citate de Realitatea Plus confirmă că întâlnirea tehnică de la Cotroceni s-a încheiat în jurul orei 16:15, iar discuțiile vor continua atât pe sănătate, cât și pe educație.

Negocierile pe legea salarizării rămân tensionate, iar calendarul final depinde de acordul pe capitolele sensibile, inclusiv sporuri, grile și impact bugetar.

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