Blocaj în negocierile de la Cotroceni pe legea salarizării. Pîslaru cheamă joi educația, iar sporul de condiții periculoase se schimbă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 16:37

Discuțiile tehnice pe legea salarizării au continuat și astăzi la Palatul Cotroceni, însă nu s-a ajuns la niciun acord, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ două ore, iar negocierile vor fi reluate în zilele următoare.

Distribuie articolul