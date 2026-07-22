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Social· 1 min citire
Blocaj în negocierile de la Cotroceni pe legea salarizării. Pîslaru cheamă joi educația, iar sporul de condiții periculoase se schimbă
Palatul Cotroceni
Discuțiile tehnice pe legea salarizării au continuat și astăzi la Palatul Cotroceni, însă nu s-a ajuns la niciun acord, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ două ore, iar negocierile vor fi reluate în zilele următoare.
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