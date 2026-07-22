Primăria sectorului 3, investiții masive în infrastructura educațională

Primăria Sectorului 3 continuă investițiile în modernizarea infrastructurii educaționale, prin demararea unor ample lucrări de extindere, consolidare și eficientizare energetică la maimulte unități de învățământ. Proiectele răspund nevoii tot mai mari de locuri în școli și grădinițeși urmăresc crearea unor spații moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale ale procesuluieducațional.
Prin aceste investiții vor fi create sute de locuri noi pentru copii și elevi, vor fi amenajatesăli de clasă și laboratoare suplimentare, precum și săli de sport, săli multifuncționale și altespații necesare desfășurării activității în cele mai bune condiții. Mai jos prezentăm, pe scurt, principalele beneficii ale fiecărui proiect aflat deja în execuție.
Grădinița nr. 160 – Ce aduce proiectul?
Prin extinderea Grădiniței nr. 160, capacitatea unității va crește de la 180 la 360 de locuri, iar numărul sălilor de grupă va ajunge de la 9 la 18. Proiectul presupune extinderea șisupraetajarea clădirii, astfel încât copiii și cadrele didactice să beneficieze de spații educaționalemoderne și adaptate cerințelor actuale.
Grădinița nr. 211 – Ce aduce proiectul?
Prin extinderea Grădiniței nr. 211, capacitatea unității va crește la 640 de locuri, de douăori mai mult decât în prezent, iar numărul sălilor de clasă va fi dublat, de la 16 la 32. Nouaclădire va include, pe lângă spațiile destinate activităților educaționale, o sală multifuncțională, spații administrative moderne, bucătărie, cabinet medical, grupuri sanitare dimensionate conform normelor în vigoare și spații recreative, oferind condiții semnificativ îmbunătățite pentru copii șipersonalul didactic.
Grădinița nr. 187 – Ce aduce proiectul?
Noul corp de clădire al Grădiniței nr. 187 va răspunde cererii tot mai mari de locuri înaceastă unitate de învățământ. Clădirea va găzdui 5 grupe de creșă, 12 grupe de grădiniță, precum și săli multifuncționale, bucătărie, cancelarie și alte spații necesare desfășurării activitățiiîn condiții moderne.
Școala Gimnazială nr. 88 – Ce aduce proiectul?
Prin extinderea Școlii Gimnaziale nr. 88, numărul sălilor de clasă va crește de la 27 la 59, iar laboratoarele de la 3 la 9. Capacitatea școlii va ajunge la 2.040 de elevi, iar proiectul include și o sală de sport, o sală multifuncțională și spații moderne pentru desfășurarea procesuluieducațional.
Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg” – Ce aduce proiectul?
Proiectul de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” va crește numărul sălilorde clasă de la 23 la 67, iar laboratoarele de la 2 la 8. Școala va putea funcționa într-un singurschimb, oferind loc pentru 2.070 de elevi, în condiții moderne, cu sală de sport și spațiieducaționale extinse.
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” – Ce aduce proiectul?
Extinderea Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” va permite creșterea număruluisălilor de clasă de la 15 la 41, păstrând cele 9 laboratoare existente și asigurând desfășurareacursurilor pentru 1.500 de elevi într-un singur schimb. Proiectul include și o sală de sport, o salămultifuncțională și spații moderne destinate elevilor și profesorilor.
Școala Gimnazială nr. 149 – Ce aduce proiectul?
Prin extinderea Școlii Gimnaziale nr. 149, numărul sălilor de clasă va crește de la 26 la 43, iarlaboratoarele de la 4 la 7. Proiectul aduce o sală de sport, o sală multifuncțională și spațiieducaționale moderne, astfel încât școala să ofere condiții mai bune pentru cei peste 1.100 elevicare vor învăța aici într-un singur schimb.