Primăria sectorului 3, investiții masive în infrastructura educațională

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 15:30

Primăria Sectorului 3 continuă investițiile în modernizarea infrastructurii educaționale, prin demararea unor ample lucrări de extindere, consolidare și eficientizare energetică la maimulte unități de învățământ. Proiectele răspund nevoii tot mai mari de locuri în școli și grădinițeși urmăresc crearea unor spații moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale ale procesuluieducațional.

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