Joe Biden pregătește o carte despre anii petrecuți la Casa Albă. Ce spune despre lupta cu cancerul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:43

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat că tratamentul pe care îl urmează după diagnosticul de cancer la prostată evoluează favorabil și că va publica, în luna noiembrie, o carte de memorii în care va aborda principalele momente ale mandatului său la Casa Albă, dar și decizia de a se retrage din cursa pentru un nou mandat.

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