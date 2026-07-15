Joe Biden pregătește o carte despre anii petrecuți la Casa Albă. Ce spune despre lupta cu cancerul

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat că tratamentul pe care îl urmează după diagnosticul de cancer la prostată evoluează favorabil și că va publica, în luna noiembrie, o carte de memorii în care va aborda principalele momente ale mandatului său la Casa Albă, dar și decizia de a se retrage din cursa pentru un nou mandat.
Într-un mesaj video publicat miercuri pe platforma X, Joe Biden a vorbit despre perioada petrecută după încheierea mandatului său și despre starea sa de sănătate.
„De când am părăsit președinția, o mulțime de oameni mă întreabă: «Joe, ce ai mai făcut?» Am petrecut mult timp alături de familie. Mă confrunt cu un diagnostic de cancer și am primit tratament, iar acesta merge foarte bine”, a declarat fostul lider american.
În mai 2025, la patru luni după plecarea de la Casa Albă, Biden a anunțat că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer la prostată, care dezvoltase metastaze osoase. El a început atunci un tratament prin radioterapie.
Cartea de memorii va fi lansată în noiembrie
Volumul, intitulat „Promise Me, America”, va fi lansat pe 17 noiembrie și va cuprinde reflecțiile fostului președinte asupra principalelor provocări din timpul mandatului său.
Printre subiectele abordate se numără atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, războiul din Ucraina, retragerea trupelor americane din Afganistan, dar și deciziile politice luate în cei patru ani petrecuți la Casa Albă.
„Promise Me, America” este o carte despre provocările cu care ne-am confruntat ca națiune, despre deciziile pe care le-am luat și de ce le-am luat”, a afirmat Biden.
Explicații despre retragerea din cursa pentru un nou mandat
Fostul președinte spune că volumul va explica și motivele pentru care a decis inițial să candideze pentru un nou mandat în 2024, dar și de ce a ales ulterior să se retragă din competiția electorală.
La acea vreme, Biden, în vârstă de 81 de ani, a fost supus unor presiuni din partea Partidului Democrat după prestația slabă din dezbaterea televizată cu Donald Trump. În cele din urmă, acesta a renunțat la candidatură, iar vicepreședinta Kamala Harris a devenit candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale.
Alegerile prezidențiale din 2024 au fost câștigate de Donald Trump, care a învins-o pe Kamala Harris și a revenit la Casa Albă. Potrivit presei americane, Trump, care a împlinit 80 de ani în iunie 2026, va depăși recordul de vârstă deținut anterior de Joe Biden până la încheierea actualului său mandat, în ianuarie 2029.