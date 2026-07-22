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Planul Roșu activat la Brașov după o explozie urmată de un incendiu violent la o fabrică de produse din lemn
Planul Roșu activat la Brașov
O explozie puternică, urmată de un incendiu cu degajări masive de fum, s-a produs la o fabrică de produse din lemn din municipiul Brașov. Flăcările au cuprins un transportor de rumeguș, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au mobilizat numeroase echipaje de pompieri, SMURD și ambulanțe. Intervenția este în desfășurare.
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