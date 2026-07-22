Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Adolescent mort în Suceava după ce a căzut cu bicicleta în râu
Publicat22 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea PLUS
Tragedie fără margini în Suceava. Un adolescent de 17 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta de pe o punte direct în râu. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Citește și
- 09:30Trafic record pe aeroporturile din București: peste 8,4 milioane de pasageri
- 08:07Admitere liceu 2026: Rezultatele repartizării computerizate. Actele necesare și calendarul înscrierilor
- 07:55Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale
- 07:45Românii fără venituri pot cumpăra asigurare de sănătate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News