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Adolescent mort în Suceava după ce a căzut cu bicicleta în râu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea PLUS

Tragedie fără margini în Suceava. Un adolescent de 17 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta de pe o punte direct în râu. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. 

Băiatul de 17 ani și-a pierdut viața într-un mod absolut stupid, întorcându-se acasă și încercând să traverseze o punte suspendată la 7 metri, punte pe care o știa în regulă în momentul în care plecase în centrul comunei Bilca.

Scândurile din punte lipseau

Băiatul a nimerit într-o zonă în care scândurile din puntea respectivă lipseau și a plonjat în gol. El a fost găsit, spre dimineață, de un corp cuplu care se întorcea de la o nuntă în zonă. Însă, din păcate, intervenția salvatorilor nu a avut niciun rezultat.

Puntea era veche de 50 de ani

Decesul era deja instalat. Acum polițiștii și procurorii încearcă să afle cine era răspunzător de starea acelei punți care conform autorităților locale din zonă avea 50 de ani.

Se știe doar că puntea este administrată atât de cei din comuna Vicovul de Sud, cât și cei din comuna Bilca. Nimeni nu poate da un răspuns: ce s-a întâmplat de a căzut băiatul în gol?

Cert este că este vorba de o viață curmată la doar 17 ani. Este vorba, de asemenea, și de infracțiunea de ucidere din culpă. A fost deschis dosar penal care, în momentul de față, nu are niciun autor, așa că este desfășurat in rem.

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