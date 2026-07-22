Adolescent mort în Suceava după ce a căzut cu bicicleta în râu

Publicat 22 iul. 2026, 08:32 Sursă Realitatea PLUS

Tragedie fără margini în Suceava. Un adolescent de 17 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta de pe o punte direct în râu. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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