Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
FAO: Aproape 645 de milioane de oameni au suferit de foame în 2025
Foto arhivă
Aproximativ 645 de milioane de persoane, echivalentul a 7,8% din populația lumii, au suferit de foame în 2025, potrivit raportului anual al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Deși situația s-a îmbunătățit ușor față de anii anteriori, nivelul rămâne peste cel înregistrat înainte de pandemia de COVID-19.
Citește și
- 15:33Incendiul produs la bordul navei Gas Lisbon, monitorizat în permanență. Autoritatea Navală Română:”Nu există niciun risc pentru turişti”
- 15:12Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român
- 14:57Moment șocant în trafic, la Oradea: un autobuz cu pasageri lovește o mașină parcată, fără să frâneze - VIDEO
- 14:34Fenomen îngrijorător în România. Mai mulți adolescenți susțin că au fost racolați pe stradă de secta„Dumnezeu Mama” -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News