FAO: Aproape 645 de milioane de oameni au suferit de foame în 2025

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 19:32

Aproximativ 645 de milioane de persoane, echivalentul a 7,8% din populația lumii, au suferit de foame în 2025, potrivit raportului anual al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Deși situația s-a îmbunătățit ușor față de anii anteriori, nivelul rămâne peste cel înregistrat înainte de pandemia de COVID-19.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre foameteorganizatia natiunilor unite