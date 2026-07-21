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FAO: Aproape 645 de milioane de oameni au suferit de foame în 2025

Foto arhivă

Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 19:32

Aproximativ 645 de milioane de persoane, echivalentul a 7,8% din populația lumii, au suferit de foame în 2025, potrivit raportului anual al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Deși situația s-a îmbunătățit ușor față de anii anteriori, nivelul rămâne peste cel înregistrat înainte de pandemia de COVID-19.

Africa, cea mai afectată

Raportul arată că Africa este regiunea cea mai lovită de subalimentație, aproape 20% din populație neavând acces constant la suficiente alimente. FAO estimează că, până în 2030, între 510 și 520 de milioane de oameni vor continua să sufere de foamete, peste jumătate dintre aceștia fiind din Africa.

Potrivit economistului FAO David Laborde, „centrul de gravitație al foametei s-a deplasat din Asia în Africa”, în timp ce țări precum China și India au făcut progrese importante în reducerea acestui fenomen.

Conflictele și clima, principalele riscuri

FAO avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și fenomenele climatice extreme riscă să încetinească sau chiar să inverseze progresele înregistrate. Conflictele din Sudan, regiunea Sahel și Republica Democrată Congo afectează accesul populației la terenuri agricole și surse de venit, iar fenomenul El Niño continuă să pună presiune asupra producției agricole în mai multe regiuni vulnerabile.

Milioane de oameni nu își permit o alimentație sănătoasă

Pe lângă foamete, 2,1 miliarde de persoane se confruntă cu insecuritate alimentară, iar aproape 2,7 miliarde nu își permit o dietă sănătoasă, pe fondul creșterii cu aproximativ 25% a prețurilor alimentelor în ultimii cinci ani. În același timp, obezitatea în rândul adulților continuă să crească, evidențiind dezechilibrele tot mai mari din sistemul alimentar global.

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