Consiliul Europei cere anchetă în cazul Dumbrava și schimbări în sistemul de îngrijire pentru vârstnici. Concluziile unui comisar european care a vizitat România

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, a publicat marți o scrisoare adresată prim-ministrului român Ilie Bolojan, în urma vizitei efectuate în România în perioada 26-29 mai 2026, în care formulează o serie de recomandări privind sistemul de îngrijire pe termen lung pentru persoanele vârstnice, a anunțat organizația cu sediul la Strasbourg.
Comisarul salută progresele în reforma serviciilor sociale și dedicarea personalului care lucrează în centrele de îngrijire pentru persoanele vârstnice. În același timp, el își exprimă îngrijorarea cu privire la mai multe provocări, inclusiv recunoașterea insuficientă a rezidenților ca titulari deplini de drepturi, deficitul de servicii și dificultățile cu care se confruntă persoanele vulnerabile în accesarea serviciilor de îngrijire.
Michael O'Flaherty recomandă dezvoltarea în continuare a sistemului de îngrijire, astfel încât acesta să răspundă nevoilor complexe și să asigure o mai bună integrare a serviciilor sociale și de sănătate.
Recomandările comisarului european
În ceea ce privește monitorizarea, comisarul recomandă ca inspecțiile din centrele de îngrijire să acorde o atenție mai mare stării de bine și drepturilor rezidenților, pe lângă verificarea respectării formale a standardelor. Totodată, el subliniază necesitatea unei finanțări adecvate și sustenabile, astfel încât furnizorii de servicii să poată oferi îngrijire în funcție de nevoi și la standardele corespunzătoare.
Vizita comisarului în România s-a concentrat asupra situației drepturilor omului ale persoanelor vârstnice care locuiesc în centre de îngrijire pe termen lung și face parte dintr-un demers mai amplu privind această temă în statele membre ale Consiliului Europei.
Întâlniri cu oficiali români
În cadrul vizitei, Michael O'Flaherty s-a întâlnit cu ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministru interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății, ai Parchetului General, cu Avocatul Poporului, Renate Weber, cu reprezentanți ai Institutului Român pentru Drepturile Omului și ai societății civile. De asemenea, el a vizitat trei centre de îngrijire pe termen lung din București și Voluntari, unde a discutat cu rezidenți, angajați și reprezentanți ai autorităților locale.
Scrisoare adresată premierului Bolojan
În scrisoarea adresată premierului Bolojan după această vizită și transmisă în copie ministrului interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, comisarul avertizează că lipsa serviciilor de îngrijire îngreunează accesul la acestea, în contextul îmbătrânirii populației și al creșterii nevoilor de îngrijire.
Potrivit comisarului, unele dintre cele mai vulnerabile persoane, inclusiv cele care trăiesc în sărăcie, au dizabilități sau probleme de sănătate mintală, ajung adesea să nu beneficieze de sprijinul necesar din cauza fragmentării sistemelor de asistență. În acest context, el recomandă dezvoltarea unui sistem capabil să răspundă nevoilor complexe ale beneficiarilor, în loc să se bazeze pe clasificări rigide.
Oficialul arată că inspecțiile se concentrează frecvent asupra respectării standardelor formale, fără a acorda suficientă prioritate persoanelor aflate în centrul acestor cerințe. El consideră utilă revizuirea metodelor de inspecție, astfel încât, alături de criteriile tehnice, să fie evaluată și respectarea efectivă a drepturilor și starea de bine a rezidenților.
În timpul vizitei au fost exprimate, de asemenea, îngrijorări privind caracterul adecvat și sustenabil al finanțării serviciilor de îngrijire pe termen lung. Comisarul recomandă alocarea de fonduri naționale și europene prin proceduri clare și accesibile, astfel încât furnizorii de servicii - majoritatea organizații fără scop lucrativ - să poată continua să ofere îngrijirea necesară, în funcție de nevoi și la standardele impuse.
Atenționări în legătură cu centrele fără licență
Comisarul atrage atenția asupra centrelor de îngrijire care funcționează fără licență și solicită o investigație amănunțită și independentă în cazul Dumbrava. Potrivit scrisorii, datate 10 iulie, este vorba despre centrul de îngrijire fără licență din satul Dumbrava, județul Bihor, care ar fi găzduit mii de persoane vulnerabile în condiții abuzive și unde au fost înregistrate peste o mie de decese.
Autoritățile ar trebui să aplice mai strict condițiile de licențiere, să adopte modificările legislative necesare și să consolideze mecanismele de monitorizare, inclusiv prin sporirea sprijinului acordat Avocatului Poporului. De asemenea, comisarul recomandă instituirea unor canale accesibile prin care rezidenții să poată semnala probleme și solicita remedii, precum și sprijinirea organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile omului și demnitatea acestora.
Intervenția DIICOT, salutată
În scrisoare, Michael O'Flaherty salută intervenția recentă a DIICOT și transferarea rezidenților în spitale și centre de îngrijire autorizate. Totodată, el își exprimă îngrijorarea că situația de la Dumbrava a persistat atât de mult timp, în pofida avertismentelor repetate formulate de organizații ale societății civile și jurnaliști, precum și a recomandărilor Avocatului Poporului. Comisarul notează, de asemenea, că dezbaterea publică privind intervenția DIICOT s-a polarizat și că persoanele care au dezvăluit aceste abuzuri au fost ținta unor mesaje de ură în mediul online.
El subliniază că procedurile privind cazul Dumbrava trebuie desfășurate cu integritate și independență, iar circumstanțele, inclusiv cele privind decesele înregistrate, trebuie investigate în detaliu.
Totodată, comisarul recomandă analizarea și adoptarea unor prevederi legale suplimentare, inclusiv în domeniul penal, dacă este necesar, pentru combaterea funcționării centrelor ilegale. În încheiere, el încurajează autoritățile române să instituie proceduri clare pentru raportarea și investigarea deceselor din centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, după modelul mecanismelor existente pentru persoanele cu dizabilități.