Consiliul Europei cere anchetă în cazul Dumbrava și schimbări în sistemul de îngrijire pentru vârstnici. Concluziile unui comisar european care a vizitat România

Publicat 21 iul. 2026, 22:03 Sursă Agerpres

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, a publicat marți o scrisoare adresată prim-ministrului român Ilie Bolojan, în urma vizitei efectuate în România în perioada 26-29 mai 2026, în care formulează o serie de recomandări privind sistemul de îngrijire pe termen lung pentru persoanele vârstnice, a anunțat organizația cu sediul la Strasbourg.

Distribuie articolul