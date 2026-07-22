INHGA a emis Cod roșu de inundații pentru Constanța și Tulcea. Viituri rapide și creșteri periculoase ale nivelului râurilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 12:22

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare hidrologică de Cod roșu de inundații pentru râuri din județele Constanța și Tulcea, valabilă până joi, la ora 12:00.

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