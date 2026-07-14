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Extern· 1 min citire
Avioane poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice
Avion polonez (foto: profimedia)
Forţele aeriene poloneze au interceptat, marţi, o aeronavă rusă de recunoaştere ce zbura deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică, a anunţat ministrul apărării de la Varşovia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în cadrul unei conferinţe de presă, informează AFP.
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