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Avioane poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice

Avion polonez (foto: profimedia)

Avion polonez (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 23:04

Forţele aeriene poloneze au interceptat, marţi, o aeronavă rusă de recunoaştere ce zbura deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică, a anunţat ministrul apărării de la Varşovia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în cadrul unei conferinţe de presă, informează AFP.

„Este prima tentativă a Rusiei, după o perioadă îndelungată, de a se apropia de frontiera noastră maritimă pentru a testa sistemele noastre de apărare aeriană”, a declarat oficialul polonez.

Şeful de la Apărare a susţinut că acest episod confirmă, o dată în plus, că Moscova „duce un război hibrid” împotriva Poloniei, ţară membră NATO şi UE, încă de la debutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022. El a adăugat că Rusia „efectuează misiuni de recunoaştere şi manifestă ostilitate faţă de toate statele Alianţei Nord-Atlantice”.

Ministrul a precizat că incidentul s-a produs la aproximativ 30 de kilometri de Ustka, localitate din nord-vestul Poloniei, aflată pe litoralul Mării Baltice.

Două avioane de vânătoare poloneze au luat legătura prin radio cu aeronava rusă de recunoaştere, un Il-20, cerându-i să se retragă din zonă. Aparatul rus a virat apoi spre teritoriul Rusiei, a mai spus ministrul apărării.

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