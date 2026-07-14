Avioane poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 23:04

Forţele aeriene poloneze au interceptat, marţi, o aeronavă rusă de recunoaştere ce zbura deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică, a anunţat ministrul apărării de la Varşovia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în cadrul unei conferinţe de presă, informează AFP.

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