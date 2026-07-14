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Extern· 1 min citire
Țara din care SUA își va retrage complet trupele până pe 30 septembrie. Donald Trump a făcut anunțul
Donald Trump. Foto: Profimedia
Armata americană se va retrage complet din Irak până pe 30 septembrie, a declarat marți premierul irakian Ali al-Zaidi în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, relatează dpa.
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