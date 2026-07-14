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Țara din care SUA își va retrage complet trupele până pe 30 septembrie. Donald Trump a făcut anunțul

Donald Trump. Foto: Profimedia

Donald Trump. Foto: Profimedia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 22:46

Armata americană se va retrage complet din Irak până pe 30 septembrie, a declarat marți premierul irakian Ali al-Zaidi în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, relatează dpa.

'Nu considerăm că mai avem nevoie de prezență militară acolo', a spus Trump la Casa Albă, adăugând că Statele Unite sunt acolo pentru a ajuta Irakul dacă are nevoie, dar nu crede că acest lucru va fi necesar.

Trump și Al-Zaidi au confirmat astfel un calendar anunțat anterior pentru retragerea mult discutată. Numărul trupelor americane a fost deja redus în ultimele luni.

În ianuarie, militarii americani au părăsit baza cheie Ain al-Assad și au predat controlul forțelor de securitate irakiene.

Aproximativ 2.500 de militari americani au fost desfășurați în Irak. După retragerea de la baza Ain al-Assad, trupele americane au rămas în Erbil, în regiunea kurdă, la o bază din apropierea aeroportului din Bagdad și în Zona Verde din capitală.

Guvernul lui Al-Zaidi susține că retragerea planificată a SUA are legătură cu dezarmarea milițiilor care au o influență militară și politica majoră în Irak și sunt susținute de Iran.

Dezarmarea urmează să fie finalizată până pe 30 septembrie, o provocare uriașă, deoarece cele mai puternice miliții din țară o resping.

Grupările armate nu vor mai avea dreptul să existe după această dată, a declarat premierul Al-Zaidi.

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