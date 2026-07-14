Rușii devin bicicliști fără voie. Decizia guvernatorului regiunii Stavropol, pe fondul crizei de carburanți

Publicat 14 iul. 2026, 19:51 Sursă Moscow Times

Lipsa carburanților începe să afecteze tot mai puternic unele regiuni din Rusia, iar autoritățile caută soluții pentru reducerea consumului. În regiunea Stavropol, guvernatorul Vladimir Vladimirov le-a cerut membrilor administrației să renunțe la deplasările cu mașina și să folosească bicicleta sau să meargă pe jos.

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