Rușii devin bicicliști fără voie. Decizia guvernatorului regiunii Stavropol, pe fondul crizei de carburanți

Lipsa carburanților începe să afecteze tot mai puternic unele regiuni din Rusia, iar autoritățile caută soluții pentru reducerea consumului. În regiunea Stavropol, guvernatorul Vladimir Vladimirov le-a cerut membrilor administrației să renunțe la deplasările cu mașina și să folosească bicicleta sau să meargă pe jos.
Măsura vine în contextul în care aprovizionarea cu benzină și motorină continuă să fie perturbată după atacurile repetate cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol din Rusia.
Oficialii vor avea nevoie de aprobarea guvernatorului pentru a părăsi capitala regiunii
Începând de marți, membrii guvernului regional nu vor mai putea călători în afara orașului Stavropol fără acordul personal al guvernatorului. Anunțul a fost făcut de Vladimir Vladimirov pe canalul său de Telegram, după o ședință a comandamentului operațional regional.
Scopul restricției este reducerea utilizării mașinilor oficiale și economisirea combustibilului, într-un moment în care rezervele sunt tot mai limitate, scrie Moscow Times.
„Puteți merge pe jos sau cu bicicleta”
Guvernatorul a transmis că deplasările în interiorul orașului nu justifică folosirea autoturismelor de serviciu.
„În interiorul orașului puteți merge pe jos sau cu bicicleta. Cred că vă puteți organiza programul de lucru astfel încât să reduceți la minimum consumul de benzină și motorină. Așa că, începând de mâine, vă rog să lăsați mașinile deoparte.”
Vladimir Vladimirov le-a cerut și parlamentarilor regionali și autorităților locale să adopte măsuri similare pentru reducerea consumului de carburanți.
Atacurile cu drone au afectat producția și distribuția de combustibil
În ultimele luni, mai multe regiuni din Rusia s-au confruntat cu probleme în aprovizionarea cu carburanți, pe fondul atacurilor repetate lansate de Ucraina asupra infrastructurii petroliere.
Loviturile au vizat rafinării și depozite de petrol, afectând atât producția, cât și distribuția benzinei și motorinei pe piața internă.
Guvernatorul Stavropolului a descris situația drept „foarte proastă”, precizând că dificultățile sunt resimțite în special de șoferii obișnuiți.
Autoritățile exclud, deocamdată, raționalizarea carburanților
Deși criza persistă, administrația regională susține că nu intenționează să introducă un sistem de distribuire a carburanților pe baza numerelor de înmatriculare sau a codurilor QR.
Potrivit guvernatorului, o astfel de măsură ar crea doar cozi și mai mari la benzinării, fără să rezolve problema aprovizionării.
Depozitul petrolier din Stavropol a fost lovit de două ori în câteva zile
Dificultățile au fost agravate de atacurile recente asupra infrastructurii petroliere din regiune.
În noaptea de 13 iulie, un atac cu drone a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Șpakovski, iar autoritățile au declarat stare de urgență la nivel municipal.
Același obiectiv fusese lovit și în noaptea de 8 spre 9 iulie. Atunci, incendiul izbucnit în urma atacului a fost stins abia după aproximativ o zi.