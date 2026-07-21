S-a stins o voce care a marcat generații de români. George Enache, legenda Programului 3 – Tineret, a murit la 77 de ani

Jurnalistul George Enache, cunoscut de ascultători drept Gigi Enache și una dintre vocile emblematice ale Programului 3 – Tineret, a încetat din viață marți, la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost făcut de Radio România Actualități.
De-a lungul unei cariere desfășurate timp de peste cinci decenii, George Enache a fost unul dintre oamenii de radio care au contribuit la transformarea Programului 3 – Tineret într-un reper pentru generații întregi de adolescenți și tineri.
A contribuit la una dintre cele mai iubite emisiuni dedicate adolescenților
Născut la 21 martie 1949, George Enache a făcut parte din generația de jurnaliști care a dat identitate Programului 3 – Tineret al Radiodifuziunii Române, post care a schimbat modul în care radioul public comunica cu publicul tânăr.
Printre proiectele sale cele mai cunoscute s-a numărat emisiunea „Clubul adolescenților”, pe care a realizat-o alături de Aurel Dinu, Florin Helmis și Sorin Caracseghi.
Emisiunea a devenit un spațiu în care erau abordate preocupările, întrebările și aspirațiile adolescenților, apropiindu-se de public printr-un stil diferit de cel obișnuit pentru acea perioadă.
Programul 3 – Tineret, un reper pentru ascultătorii din perioada comunistă
În anii regimului comunist, Programul 3 – Tineret a fost perceput de numeroși ascultători drept unul dintre puținele locuri în care se vorbea liber despre cultură, muzică, literatură, cunoaștere și viitor.
Realizatorii postului au ales un limbaj apropiat de publicul tânăr și au construit un format radiofonic diferit, care oferea nu doar informație și divertisment, ci și sentimentul unei lumi mai deschise.
George Enache s-a numărat printre cei care au contribuit la această identitate editorială, alături de o echipă din care au făcut parte Camelia Stănescu, Dan Ursuleanu, Titus Vîjeu, Doina Berchină, Florian Pittiș, Sebastian Sârcă și alți oameni de radio rămași în memoria ascultătorilor.
Pentru multe generații, Programul 3 – Tineret a rămas sinonim cu prietenia, libertatea, cultura și dorința de a visa, iar George Enache a avut un rol important în această poveste.
A continuat să fie una dintre vocile Radio România Actualități
După perioada petrecută la Programul 3 – Tineret, George Enache și-a continuat activitatea la Radio România Actualități, unde a realizat mai multe emisiuni cunoscute.
Ascultătorii l-au putut auzi la „Studio Deschis”, „Matinal”, „Pulsul Zilei” și „Obiectiv România”. Totodată, ani la rând a realizat rubrica „Cronicile Olimpiene”, difuzată în cadrul emisiunii „Deschis Duminica”.
George Enache s-a retras din activitate în anul 2014.
Cum își amintea începuturile carierei
Într-un interviu acordat Mediafax în 2009, jurnalistul povestea cum a ajuns să lucreze în Radio încă din copilărie.
"Am intrat în Radio în pantaloni scurţi, în 1961, în urma unui concurs de interpretare pentru emisiunile de copii. Evoluţia mea a fost firească, am fost la toate emisiunile de copii. Evoluând ca vârstă am fost atras de redacţie şi am devenit reporter colaborator la redacţia de copii – tineret, iar în 1972 am devenit realizator cu acte în regulă, odată cu terminarea facultăţii de litere din Bucureşti. Am fost ultima serie cu repartizare guvernamentală. Am fost ultimul din privilegiaţii acestui ultim sistem. A fost o şansă pentru mine"