S-a stins o voce care a marcat generații de români. George Enache, legenda Programului 3 – Tineret, a murit la 77 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 20:18

Jurnalistul George Enache, cunoscut de ascultători drept Gigi Enache și una dintre vocile emblematice ale Programului 3 – Tineret, a încetat din viață marți, la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost făcut de Radio România Actualități.

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