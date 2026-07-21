Țara cu sute de mii de români vrea să interzică fumatul pe terase și plaje. Nici țigările electronice nu scapă de restricții

Guvernul de stânga al Spaniei a anunțat marți că dorește să interzică fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe terase în aer liber și pe plaje, promovând un proiect de lege care va trebui să fie supus votului în Parlament, unde partidele ce susțin executivul condus de Pedro Sanchez nu dețin însă o majoritate, informează AFP.
Interdicția ar viza ''terasele din sectorul hotelier și al restaurantelor'' și, în special, ''stațiile de autobuz, cheiurile, campusurile universitare, bazele sportive, piscinele și plajele'', a precizat Monica Garcia Gomez, ministrul spaniol al Sănătății, într-o conferință de presă organizată după ședința Consiliului de Miniștri.
Astfel de restricții au putut fi instituite deja în anumite zone de către autoritățile locale sau regionale, acestea din urmă având competențe legislative în materie de sănătate în Spania, o țară cu un grad mare de descentralizare.
Legea va interzice și reclamele la tutun
Proiectul de lege vizează, de asemenea, interzicerea consumului de tutun de către minori, precum și a oricăror reclame la produse cu tutun și la țigarete electronice, a căror vânzare urmează să fie strict limitată.
''Prin această lege, intenționăm să continuăm să marcăm încă un punct de cotitură în ceea ce privește protejarea sănătății publice'', a declarat Monica Garcia Gomez, reamintind că fumatul cauzează ''50.000 de decese pe an'' în Spania și reprezintă un factor de risc ''în 30% din cazurile de cancer''.
„O generație fără tutun”
Astfel, obiectivul clar al Guvernului de la Madrid este acela de ''a avansa spre o generație fără tutun'' și ''pentru ca în spațiile partajate, respirarea unui aer curat să fie norma în vigoare'', a adăugat ministrul spaniol al Sănătății.
Proiectul de lege urmează să fie trimis spre examinare în Parlament, fără a exista însă garanția că textul va fi votat de către deputați, în absența unei majorități a partidelor care susțin actualul guvern.
Reprezentanții HORECA se revoltă
Inițiativa ar urma să se lovească de o rezistență puternică și din partea reprezentanților sectorului hotelier și al restaurantelor, un actor economic major în Spania, a doua destinație turistică la nivel global, unde mesele servite în aer liber sunt extrem de apreciate, mai ales în timpul verilor, care au devenit din ce în ce mai sufocante din cauza creșterii temperaturilor.
Spania înregistrează încă un număr mare de fumători, chiar dacă evoluția acestui număr a urmat o curbă puternic descendentă în ultimii ani. Aproximativ 26% din populația adultă din Spania fumează în fiecare zi, potrivit celui mai recent raport al autorităților sanitare spaniole pe această temă, care datează din 2024.
O lege intrată în vigoare în 2011 a interzis fumatul în toate spațiile publice închise, inclusiv în baruri, restaurante, cafenele, discoteci și cazinouri.