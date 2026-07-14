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Politica· 2 min citire

Lia Olguța Vasilescu demontează acuzațiile USR: „E culmea tupeului să acuzi PSD că are un parteneriat cu Nicușor Dan"

Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 22:40
Actualizat14 iul. 2026, 22:43
SursăRealitate Plus

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a lansat un atac dur la adresa USR, în exclusivitate la Realitatea Plus, respingând ferm acuzațiile potrivit cărora social-democrații ar avea un „parteneriat” cu președintele Nicușor Dan. Vasilescu afirmă că, dimpotrivă, USR este formațiunea care a beneficiat de sprijinul actualului șef al statului, ajungând să aibă o influență politică mult peste scorul obținut la alegeri.

Într-o intervenție în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Vasilescu a catalogat scenariile vehiculate de lderii USr si sustinatorii lot dept „absurde” și „lipsite de logică”, în condițiile în care partidul condus de Dominic Fritz a fost construit pe o retorică anti-PSD și a avut, în trecut, o relație privilegiată cu Nicușor Dan.

USR și-a făcut un scop din a distruge PSD

Cei pe care i-a susținut foarte mult domnul Nicușor Dan și așa au intrat la guvernare au fost cei de la USR. Partidul Social Democrat nu va fi intrat niciodată la guvernare cu USR-ul, un partid care are o politică din a înjura PSD-ul, din a distruge PSD-ul. Cum vă închipuiți dumneavoastră că ar fi intra ei la guvernare dacă n-ar fi fost susținuți de președintele Nicușor Dan?

Vasilescu: E vorba de mofturi. Mi se pare culmea tupeului

Vi se pare culmea tupeului acum să vii și să acuzi Partidul Social Democrat că are un parteneriat cu Nicușor Dan și că președintele nu mai tolerează, până la urmă, toate mofturile? Pentru că aici este vorba de mofturi: vrem așa, vrem invers. Un partid care, până la urmă, cred că a luat 8% la alegerile parlamentare, nu cred că a luat mai mult.

Da, și care acum a ajuns să pună condiții primului partid care a câștigat alegerile, dacă să guverneze sau nu. Despre ce parteneriat vorbim?, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

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