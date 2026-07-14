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Politica· 2 min citire
Lia Olguța Vasilescu demontează acuzațiile USR: „E culmea tupeului să acuzi PSD că are un parteneriat cu Nicușor Dan"
Lia Olguța Vasilescu
Publicat14 iul. 2026, 22:40
Actualizat14 iul. 2026, 22:43
SursăRealitate Plus
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a lansat un atac dur la adresa USR, în exclusivitate la Realitatea Plus, respingând ferm acuzațiile potrivit cărora social-democrații ar avea un „parteneriat” cu președintele Nicușor Dan. Vasilescu afirmă că, dimpotrivă, USR este formațiunea care a beneficiat de sprijinul actualului șef al statului, ajungând să aibă o influență politică mult peste scorul obținut la alegeri.
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