Ilie Bolojan, mesaj la Ambasada Franței: „Ne dorim mai multe investiții franceze în energie, apărare și tehnologie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 19:24

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis marți, la recepția organizată de Ambasada Franței cu ocazia Zilei Naționale, un apel clar către mediul de afaceri francez: România vrea investiții noi, solide și pe termen lung, în sectoarele strategice ale economiei.

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