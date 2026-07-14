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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, mesaj la Ambasada Franței: „Ne dorim mai multe investiții franceze în energie, apărare și tehnologie”
Ilie Bolojan, discurs la Ambasada Franței
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis marți, la recepția organizată de Ambasada Franței cu ocazia Zilei Naționale, un apel clar către mediul de afaceri francez: România vrea investiții noi, solide și pe termen lung, în sectoarele strategice ale economiei.
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