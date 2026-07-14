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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan, mesaj la Ambasada Franței: „Ne dorim mai multe investiții franceze în energie, apărare și tehnologie”

Ilie Bolojan, discurs la Ambasada Franței

Ilie Bolojan, discurs la Ambasada Franței

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 19:24

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis marți, la recepția organizată de Ambasada Franței cu ocazia Zilei Naționale, un apel clar către mediul de afaceri francez: România vrea investiții noi, solide și pe termen lung, în sectoarele strategice ale economiei.

Bolojan a subliniat că anul 2026 marchează 100 de ani de la semnarea tratatului de prietenie franco-română, un moment simbolic pentru relația bilaterală.

„Relația dintre România și Franța este mult mai veche, iar la temelia statului român stă un important sprijin francez. O bună parte din generația care a construit România modernă s-a format în Franța.”

Investițiile franceze în România: peste 12 miliarde de euro și 11.000 de companii

Premierul a amintit că Franța rămâne unul dintre cei mai importanți investitori străini în România, cu o prezență puternică în industrie, energie, agricultură, apărare, sector bancar, sănătate și digitalizare.

„Sunt fabrici, locuri de muncă, furnizori români care cresc odată cu marile companii. (...) Ne dorim mai multe investiții franceze în România, mai ales în domeniile în care putem să construim pe termen lung: energie, industria dșie apărare, tehnologie și producția cu valoare adăugată.”

Bolojan a punctat și faptul că România și Franța trebuie să își consolideze cooperarea în contextul provocărilor actuale.

„Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și să ne întărim economiile. România și Franța au multe lucruri de făcut împreună, de la apărare și energie, până la industrie și tehnologie.”

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