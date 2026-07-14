George Simion, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „Dezastrul economic este rezultatul guvernărilor susținute de el”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:34

Liderul AUR, George Simion, a reacționat dur pe rețelele de socializare la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a avertizat că o eventuală guvernare AUR ar aduce României probleme economice și de securitate.

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