O nouă profesie a fost recunoscută oficial în România. Pasiunea pentru done îți poate aduce un loc de muncă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 00:01

Pilotul de drone a devenit oficial o profesie recunoscută în România, după ce ocupația a fost introdusă în nomenclatorul meseriilor. Decizia vine în contextul în care utilizarea dronelor a crescut rapid în ultimii ani, atât în domenii economice, cât și în activități tehnice și de cercetare.

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