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O nouă profesie a fost recunoscută oficial în România. Pasiunea pentru done îți poate aduce un loc de muncă

Pasiunea pentru done îți poate aduce un loc de muncă

Pasiunea pentru done îți poate aduce un loc de muncă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 00:01

Pilotul de drone a devenit oficial o profesie recunoscută în România, după ce ocupația a fost introdusă în nomenclatorul meseriilor. Decizia vine în contextul în care utilizarea dronelor a crescut rapid în ultimii ani, atât în domenii economice, cât și în activități tehnice și de cercetare.

Pilotul de drone, inclus oficial în nomenclatorul ocupațiilor

Deși sute de români desfășurau deja această activitate, meseria nu era recunoscută oficial până acum.

Introducerea ocupației în nomenclator permite celor interesați să obțină o calificare recunoscută și să practice această profesie în mod oficial.

Inițiativa aparține unor specialiști din județul Timiș, care au promovat proiectul de recunoaștere a meseriei, pe fondul dezvoltării accelerate a sectorului dronelor.

Dronele sunt folosite în tot mai multe domenii

În prezent, dronele nu mai sunt utilizate doar în operațiuni militare, ci și într-o gamă largă de activități civile.

Acestea sunt folosite în agricultură, construcții, protecția mediului, cartografiere, inspecții industriale, monitorizarea infrastructurii și realizarea de materiale foto-video.

Extinderea acestor aplicații a dus la o cerere tot mai mare pentru operatori calificați.

Cum poți deveni pilot de drone

Persoanele care vor să urmeze această carieră pot participa la cursuri acreditate, în urma cărora obțin calificări recunoscute oficial.

Inițiatorul proiectului, Ciprian Iorga, afirmă că noul statut al ocupației oferă un cadru legal și profesional pentru cei care doresc să transforme această activitate într-o meserie.

Program universitar dedicat ingineriei dronelor

Universitatea Politehnica Timișoara a lansat și un program de studii dedicat acestui domeniu, unic în România.

Specializarea poartă denumirea „Ingineria dronelor și informatică aeronautică” și este predată în limba engleză.

Programul este destinat pregătirii specialiștilor care vor proiecta, dezvolta și opera sisteme aeriene fără pilot, într-un domeniu aflat într-o continuă expansiune.

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