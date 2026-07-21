Ministerul Muncii reacționează după ce legea salarizării a fost blocată în instanță. Instituția anunță recurs și face precizări importante

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) susține că hotărârea Curții de Apel București privind suspendarea demersurilor legate de viitoarea lege a salarizării nu împiedică desfășurarea consultărilor cu partenerii sociali și a activităților de fundamentare tehnică, precizând că instituția nu a inițiat un proiect de lege, ci a elaborat un document de lucru pentru o posibilă inițiativă parlamentară.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis o serie de clarificări după hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 4655/2/2026, referitor la legea salarizării.
Instituția afirmă că procesul a fost soluționat chiar în ziua înregistrării dosarului, fără ca ministerul să fie citat în calitate de pârât. Potrivit reprezentanților MMFTSS, această situație a făcut imposibilă exercitarea dreptului la apărare și prezentarea unui punct de vedere în fața instanței.
Explicațiile privind legea salarizării și PNRR
Ministerul precizează că toate activitățile desfășurate până în prezent în legătură cu noua lege a salarizării au urmărit exclusiv organizarea unui proces amplu de consultare cu organizațiile sindicale, reprezentanții autorităților centrale și locale, precum și cu alți actori implicați.
Instituția subliniază feptul că reforma salarizării reprezintă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar nerespectarea acestuia poate atrage o penalitate de 770 de milioane de euro.
Ministerul mai arată că, având în vedere statutul constituțional al Guvernului, aflat în exercitarea atribuțiilor cu competențe limitate, nu a fost pregătit un proiect de lege destinat adoptării de Executiv. În schimb, specialiștii ministerului au elaborat un document tehnic care ar putea servi drept bază pentru o eventuală inițiativă parlamentară susținută de actorii politici pro-europeni.
Consultările pot continua, susține ministerul
Reprezentanții MMFTSS afirmă că suspendarea dispusă de instanță privește exclusiv procedura formală de inițiere, promovare și adoptare a unui proiect de act normativ, nu și activitățile de dialog social.
În opinia ministerului, organizarea de consultări, dezbateri tehnice sau întâlniri cu partenerii sociali reprezintă acțiuni de analiză și fundamentare, care nu modifică situația juridică avută în vedere de instanță și nu echivalează cu promovarea unui proiect de lege.
Instituția susține că, în calitate de coordonator al jalonului din PNRR privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, are obligația de a asigura suport tehnic și metodologic pentru viitoarea reformă, astfel încât rezultatele consultărilor să poată fi puse la dispoziția partidelor politice și a parlamentarilor.
Ministerul ia în calcul atacarea hotărârii
MMFTSS subliniază că inițiativa legislativă aparține senatorilor și deputaților, potrivit articolului 74 din Constituție, aceștia fiind cei care decid dacă preiau documentul de fundamentare și îl transformă într-un proiect de lege.
În același timp, ministerul anunță că își rezervă dreptul de a formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârii. Instituția motivează această intenție prin faptul că nu a fost citată în proces, ceea ce, în opinia sa, a împiedicat prezentarea apărărilor în fața instanței.