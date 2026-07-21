Ministerul Muncii reacționează după ce legea salarizării a fost blocată în instanță. Instituția anunță recurs și face precizări importante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 22:43

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) susține că hotărârea Curții de Apel București privind suspendarea demersurilor legate de viitoarea lege a salarizării nu împiedică desfășurarea consultărilor cu partenerii sociali și a activităților de fundamentare tehnică, precizând că instituția nu a inițiat un proiect de lege, ci a elaborat un document de lucru pentru o posibilă inițiativă parlamentară.

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