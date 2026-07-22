Ce se întâmplă cu transportul din București după insolvența STB. Primăria a făcut anunțul

Primăria Municipiului București a transmis primele explicații după ce Societatea de Transport București (STB) a intrat în insolvență și dă asigurări că transportul public din Capitală va continua să funcționeze fără modificări pentru călători.
Potrivit autorităților, procedura are rolul de a permite reorganizarea companiei și de a limita creșterea datoriilor, fără ca activitatea de transport în comun să fie afectată.
Primăria spune că pentru călători nu se schimbă nimic
Reprezentanții Primăriei Capitalei precizează că intrarea STB în insolvență nu înseamnă suspendarea transportului public și nici reducerea numărului de autobuze, troleibuze sau tramvaie aflate în circulație.
„Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței STB îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport - obligație legală, de altfel, pentru autoritățile locale”, a declarat primarul general, Ciprian Ciucu.
Instituția explică faptul că societatea a apelat la procedura de insolvență după ce a constatat că nu își mai poate achita obligațiile financiare către creditori și a solicitat protecția prevăzută de lege.
Cum va decurge procedura de reorganizare
După deschiderea procedurii de insolvență, instanța va desemna un administrator judiciar care va avea sarcina de a întocmi un plan de reorganizare.
Documentul va trebui aprobat de creditori și va include măsuri pentru reducerea cheltuielilor, plata creanțelor și evitarea intrării în faliment.
Potrivit Primăriei Capitalei, obiectivul principal este ca societatea să își poată continua activitatea în timp ce încearcă să își stabilizeze situația financiară.
Un avantaj important al insolvenței
Primăria susține că deschiderea procedurii de insolvență produce și efecte imediate asupra situației financiare a companiei.
„Oprește creșterea datoriilor, stopează avalanșa de penalități pe care le generează datoriile, iar conturile nu pot fi poprite”, transmite instituția.
Autoritățile consideră că aceste măsuri oferă societății șansa de a-și reorganiza activitatea fără ca obligațiile financiare să continue să se acumuleze în același ritm.
STB are datorii de aproximativ 3 miliarde de lei
Datele prezentate de Primăria Municipiului București arată că datoriile totale ale STB au ajuns la aproximativ 3 miliarde de lei.
Din această sumă, aproximativ 1,7 miliarde de lei reprezintă obligații către ANAF, constând în contribuții și alte taxe aferente salariilor angajaților, care nu au fost virate la bugetul de stat.
În plus, penalitățile acumulate pentru aceste obligații fiscale se ridică la aproximativ 402 milioane de lei.