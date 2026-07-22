Scandal în Autogara Militari din București. Un șofer de autocar este acuzat că a agresat o pasageră din Ucraina

Un șofer de autocar este acuzat că a agresat verbal și fizic o femeie din Ucraina. Cazul a fost făcut public de o martoră.
Acuzații grave după un incident petrecut în Autogara Militari
Un incident care a stârnit numeroase reacții în mediul online ar fi avut loc în Autogara Militari din București, unde un șofer de autocar este acuzat că a avut un comportament agresiv față de o pasageră din Ucraina.
Întreaga situație a fost relatată pe rețelele de socializare de o femeie care susține că se afla în același autocar și a asistat la schimbul de replici dintre șofer și pasageră.
Conflictul ar fi pornit din cauza unui bagaj
Potrivit mărturiei publicate online, incidentul s-ar fi produs înainte de plecarea unei curse către Iași, programată în jurul orei 23:00.
Femeia din Ucraina ar fi încercat să urce în autocar având asupra sa o cutie mare din carton, despre care martorii spun că reprezenta o parte importantă din bunurile pe care le-a salvat din calea războiului.
Șoferul ar fi refuzat îmbarcarea, motivând că bagajul depășea limita de greutate admisă, respectiv 20 de kilograme.
Martora susține că șoferul ar fi devenit agresiv
Conform relatării făcute publice, pasagera ar fi încercat să îl convingă pe șofer să o lase să călătorească, explicând în limba engleză că este refugiată din Ucraina.
Martora afirmă că discuția s-ar fi transformat rapid într-un conflict, iar șoferul ar fi avut un comportament agresiv atât verbal, cât și fizic.
Potrivit acesteia, bărbatul i-ar fi adresat injurii femeii, ar fi împins-o în zona pieptului și a brațului și ar fi făcut afirmații considerate discriminatorii.
Reacția martorei
Persoana care a făcut public incidentul a condamnat ferm comportamentul pe care îl descrie și a transmis că o persoană care fuge din calea războiului nu ar trebui să fie tratată în acest mod.
Totodată, aceasta a solicitat public operatorului de transport să clarifice situația și să analizeze comportamentul angajatului implicat.
Până în acest moment, informațiile privind incidentul provin din mărturia publicată de persoana care susține că a asistat la întreaga scenă. Nu a fost comunicată oficial poziția companiei de transport și nici dacă au fost demarate verificări interne în acest caz.