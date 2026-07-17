Scandal la stână: ciobanii s-au luat la bătaie până au ajuns la spital

Publicat 17 iul. 2026, 10:19 Sursă Realitatea PLUS

Scandal violent la o stână din Argeș. Doi ciobani s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns în stare gravă la spital. Salvatorii au fost mobilizați de urgență. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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