Scandal la o stână din Munții Argeșului. Un cioban a fost bătut și a ajuns la spital cu capul spart

Publicat 16 iul. 2026, 19:54 Actualizat 16 iul. 2026, 19:55

Un conflict izbucnit la o stână din Munții Argeșului s-a încheiat cu o amplă intervenție a echipelor de salvare, după ce unul dintre cei doi ciobani implicați a fost agresat și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Salvamontiștii, pompierii SMURD și polițiștii au fost mobilizați de urgență pentru a ajunge în zona greu accesibilă în care s-a produs incidentul.

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