Scandal la o stână din Munții Argeșului. Un cioban a fost bătut și a ajuns la spital cu capul spart

Un conflict izbucnit la o stână din Munții Argeșului s-a încheiat cu o amplă intervenție a echipelor de salvare, după ce unul dintre cei doi ciobani implicați a fost agresat și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Salvamontiștii, pompierii SMURD și polițiștii au fost mobilizați de urgență pentru a ajunge în zona greu accesibilă în care s-a produs incidentul.
Victima a primit primul ajutor la fața locului, iar după evaluarea medicală a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Salvatorii au fost chemați de urgență în zona Muntele Marginea
Intervenția a avut loc în cursul după-amiezii, după ce autoritățile au fost alertate că la o stână din zona Muntele Marginea a izbucnit un conflict violent între doi ciobani.
Din primele informații, unul dintre bărbați a fost agresat de celălalt și avea nevoie de ajutor medical.
La începutul intervenției, autoritățile au precizat că starea victimei urma să fie evaluată la fața locului, iar în funcție de gravitatea leziunilor exista posibilitatea ca aceasta să fie transportată la spital.
Salvamont, SMURD și Poliția au acționat împreună
Operațiunea de salvare s-a desfășurat în sistem integrat, fiind mobilizate echipe ale Salvamont Argeș, ISU-SMURD și Poliției.
La locul incidentului s-a deplasat echipa Salvamont Argeș aflată în tură operativă la Refugiul Capra, alături de un echipaj SMURD și unul de poliție.
Pentru ca intervenția să se desfășoare cât mai rapid, alți doi salvatori montani au venit de acasă și s-au alăturat colegilor aflați deja în misiune.
Bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral
După ce au ajuns la stâna unde a avut loc incidentul, salvamontiștii i-au acordat primul ajutor bărbatului rănit.
În urma examinării, aceștia au constatat că victima prezenta un traumatism cranio-cerebral acut.
Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital, unde urmează să fie supus unor investigații medicale și să primească îngrijirile necesare.
Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, victima are 61 de ani și este din județul Vâlcea.
Polițiștii încearcă să stabilească ce a declanșat altercația
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs incidentul și care au fost motivele conflictului dintre cei doi ciobani.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre agresor și nici despre circumstanțele în care a izbucnit scandalul de la stână, cercetările urmând să clarifice responsabilitatea fiecărei persoane implicate.