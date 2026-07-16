Uber preia grupul Delivery Hero pentru 14,8 miliarde de dolari. Ce se întâmplă cu Glovo România

Uber pregătește o mișcare de proporții care va reconfigura piața globală a livrărilor, lansând o ofertă de preluare a gigantului german Delivery Hero. Deși tranzacția este evaluată la 14,8 miliarde de dolari, operațiunile Glovo din România nu vor trece sub umbrela companiei americane, ci vor fi achiziționate separat de un fond de investiții.
Detaliile unei tranzacții istorice
Oferta înaintată de Uber este de 41,50 euro pentru fiecare acțiune Delivery Hero, grup care controlează aplicații populare precum Glovo, foodpanda, talabat și foodora. Partea principală a acordului va aduce sub controlul Uber operațiunile din aproximativ 50 de țări, care au procesat pe parcursul anului 2025 comenzi totale în valoare de 42 de miliarde de dolari.
Prin această mutare, Uber își extinde masiv amprenta globală. Compania va prelua servicii majore precum Baedal Minjok în Coreea de Sud, foodpanda în Asia și talabat în Orientul Mijlociu, alături de numeroase operațiuni Glovo din Europa (inclusiv Italia și Bulgaria), Africa și Asia Centrală. La finalizarea tranzacției, Uber va ajunge la o prezență în 99 de piețe globale, iar numărul statelor unde oferă simultan ride-sharing și livrări va crește de la 34 la 58.
Soarta Glovo România și a piețelor excluse
Pentru piețele în care serviciile Delivery Hero se suprapuneau cu cele oferite deja de Uber Eats, cele două părți au convenit o soluție separată. Astfel, 14 piețe, printre care și Glovo România, vor fi extrase din tranzacția principală și vor fi preluate de firma de investiții SSW Partners, printr-un acord evaluat la 1,6 miliarde de dolari (aproximativ 1,4 miliarde de euro).
Alături de România, portofoliul preluat de SSW Partners va include diviziile Glovo din Republica Moldova, Polonia, Portugalia și Spania, dar și alte branduri din regiune, precum foodora (Austria, Suedia, Cehia), efood (Grecia) sau Yemeksepeti (Turcia). Uber a precizat clar că nu va deține controlul asupra acestor afaceri. Ele vor fi administrate independent de SSW Partners, care va căuta ulterior noi proprietari sau parteneri strategici pentru dezvoltarea lor pe plan local.
Deocamdată, nu au fost anunțate schimbări operaționale pentru utilizatorii, restaurantele partenere sau curierii Glovo din România. Separarea și transferul acestor active depind de finalizarea ofertei generale de preluare făcute de Uber, precum și de avizele autorităților de reglementare în domeniul concurenței.