Uber preia grupul Delivery Hero pentru 14,8 miliarde de dolari. Ce se întâmplă cu Glovo România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 20:17

Uber pregătește o mișcare de proporții care va reconfigura piața globală a livrărilor, lansând o ofertă de preluare a gigantului german Delivery Hero. Deși tranzacția este evaluată la 14,8 miliarde de dolari, operațiunile Glovo din România nu vor trece sub umbrela companiei americane, ci vor fi achiziționate separat de un fond de investiții.

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