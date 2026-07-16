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Imagini șocante: client bătut de un șofer de ride-sharing

Client bătut

Client bătut

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iul. 2026, 14:20
SursăRealitatea PLUS

Imagini șocante în Capitală! Un şofer de ride-sharing a bătut un client şi l-a lăsat inconştient pe trotuar, după o altercaţie izbucnită în timpul unei curse. Surse spun că șoferul ar fi consumat alcool, motiv pentru care era extrem de agitat.

Șoferul ar fi consumat alcool și era extrem de agitat

Totul ar fi pornit de la o ceartă în timpul cursei.

Clientul ar fi aruncat telefonul în mașină și ar fi spart parbrizul, iar șoferul l-ar fi agresat și l-ar fi lăsat inconștient pe trotuar.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat două persoane implicate în incident, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani și un bărbat în vârstă de 36 de ani, iar cel din urmă prezenta dificultăți de vorbire.

La fața locului a intervenit și un echipaj SMURD, care a acordat primul ajutor medical bărbatului de 36 de ani.

Acesta a refuzat atât transportul la o unitate spitalicească, cât și solicitarea emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

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