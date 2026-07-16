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Lotul 1 al A0 Nord a ajuns la 68% execuție. Directorul CNAIR: Peste 780 de muncitori lucrează pe șantier-VIDEO
FOTO: Captura Facebook
Lucrările la lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord au ajuns la un stadiu fizic de 68%, însă ritmul de execuție trebuie accelerat pe sectoarele unde există întârzieri pentru ca termenul contractual de finalizare, stabilit pentru aprilie 2027, să fie respectat. Anunțul a fost făcut joi de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că pe șantier lucrează în prezent peste 780 de muncitori.
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