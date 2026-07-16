Avarie majoră la Curtea de Argeș. Apa, oprită în municipiu și trei comune: o conductă magistrală s-a spart VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 13:10

Furnizarea apei a fost întreruptă joi în municipiul Curtea de Argeș și în trei comune din apropiere, după ce o conductă magistrală a fost avariată în timpul unor lucrări de modernizare a unei străzi. Incidentul s-a produs la scurt timp după ce autoritățile locale anunțaseră finalizarea primei etape a lucrărilor de modernizare a Stației de Tratare a Apei Cerbureni.

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