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Lumea Animalelor· 2 min citire
Misiune inedită pentru pompierii din Buzău: au salvat trei berze dintr-un cuib cuprins de flăcări
Cuib berze/ Facebook
Un incendiu anunțat la un stâlp de electricitate s-a transformat într-o intervenție cu totul specială pentru pompierii buzoieni. Ajunși la fața locului, salvatorii au descoperit că, în vârful stâlpului, un cuib de berze fusese cuprins de flăcări. Intervenția rapidă a dus la stingerea incendiului și salvarea berzelor.
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