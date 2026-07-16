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Lumea Animalelor· 2 min citire

Misiune inedită pentru pompierii din Buzău: au salvat trei berze dintr-un cuib cuprins de flăcări

Cuib berze/ Facebook

Cuib berze/ Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:14

Un incendiu anunțat la un stâlp de electricitate s-a transformat într-o intervenție cu totul specială pentru pompierii buzoieni. Ajunși la fața locului, salvatorii au descoperit că, în vârful stâlpului, un cuib de berze fusese cuprins de flăcări. Intervenția rapidă a dus la stingerea incendiului și salvarea berzelor.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău au avut parte miercuri de o misiune mai puțin obișnuită. Apelul primit prin numărul unic de urgență 112 anunța izbucnirea unui incendiu la un stâlp de electricitate din comuna Costești.

La sosirea echipajelor, situația s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu incendiu la instalația electrică. În partea de sus a stâlpului se afla un cuib de berze, locul în care păsările reveniseră, ca în fiecare an. Flăcările amenințau direct cuibul și cele trei vieți aflate în interior.

„De la distanță, părea că arde un stâlp de electricitate. De aproape, era o misiune în care trei vieți așteptau să fie salvate”, au transmis reprezentanții ISU Buzău.

Intervenția pompierilor s-a desfășurat cu atenție, salvatorii acționând pentru stingerea incendiului fără a pune în pericol păsările. Berzele au rămas în apropierea cuibului până când intensitatea flăcărilor le-a obligat să se îndepărteze.

După lichidarea incendiului, cele trei păsări au putut continua să își urmeze drumul, iar cuibul lor a fost salvat de la distrugere.

„Pentru fiecare dintre noi, «acasă» poate avea o altă formă, însă un lucru este comun – adăpostește viața. Colegii noștri au lichidat astăzi un incendiu izbucnit la un cuib de berze din comuna Costești, iar cele trei vieți își continuă zborul”, au precizat pompierii buzoieni.

Intervenția a devenit un exemplu al faptului că, pentru salvatori, fiecare misiune are aceeași prioritate: protejarea vieții, indiferent dacă aceasta aparține oamenilor sau animalelor, au transmis pompierii buzoieni.

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