Misiune inedită pentru pompierii din Buzău: au salvat trei berze dintr-un cuib cuprins de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:14

Un incendiu anunțat la un stâlp de electricitate s-a transformat într-o intervenție cu totul specială pentru pompierii buzoieni. Ajunși la fața locului, salvatorii au descoperit că, în vârful stâlpului, un cuib de berze fusese cuprins de flăcări. Intervenția rapidă a dus la stingerea incendiului și salvarea berzelor.

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