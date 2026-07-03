Sute de pești au murit în lacul Corbu. Autoritățile au început ancheta și analizează probele de apă și pește

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 15:59

Un fenomen îngrijorător a fost semnalat în județul Constanța, după ce sute de pești au fost găsiți morți în lacul Corbu. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a stabili cauzele mortalității piscicole, iar specialiștii iau în calcul două scenarii principale: temperaturile extreme din ultimele zile și o posibilă poluare provocată de ploile torențiale.

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