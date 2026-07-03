Sute de pești au murit în lacul Corbu. Autoritățile au început ancheta și analizează probele de apă și pește

Un fenomen îngrijorător a fost semnalat în județul Constanța, după ce sute de pești au fost găsiți morți în lacul Corbu. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a stabili cauzele mortalității piscicole, iar specialiștii iau în calcul două scenarii principale: temperaturile extreme din ultimele zile și o posibilă poluare provocată de ploile torențiale.
Anchetă după moartea a sute de pești în lacul Corbu
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) a trimis o echipă de specialiști la lacul Corbu pentru efectuarea verificărilor și recoltarea probelor necesare.
Inspectorii și experții Laboratorului de Calitate a Apelor au prelevat mostre din apă pentru a analiza parametrii fizico-chimici și pentru a identifica eventualele modificări care ar fi putut provoca moartea peștilor.
În paralel, au fost recoltate și exemplare de pește, care vor fi analizate într-un laborator de specialitate.
Specialiștii investighează lipsa oxigenului din apă
La cercetări participă și experți ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, care au colectat probe biologice și de apă pentru investigații complexe.
Potrivit specialiștilor, una dintre cele mai probabile explicații este reprezentată de temperaturile foarte ridicate înregistrate în ultimele săptămâni.
Apa încălzită excesiv reține mai puțin oxigen dizolvat, iar dacă nivelul acestuia scade sub limita necesară supraviețuirii, peștii pot muri într-un timp foarte scurt.
Experții vor verifica dacă nivelul oxigenului din lac a coborât sub pragul critic pentru speciile existente în ecosistem.
Ploile abundente ar fi putut transporta substanțe poluante
O altă ipoteză analizată este cea a unei poluări accidentale.
Specialiștii explică faptul că precipitațiile abundente din ultimele zile ar fi putut antrena în lac cantități mari de substanțe organice sau alte reziduuri provenite din zone agricole ori din apropierea unor ferme.
Acest aport de materie organică poate accelera consumul oxigenului din apă și poate afecta grav fauna acvatică.
Rezultatele analizelor vor stabili dacă în lac au ajuns compuși care au modificat echilibrul biologic al ecosistemului.
Este verificată și varianta unei boli
Cercetătorii vor efectua și analize microbiologice asupra peștilor recoltați pentru a exclude existența unei infecții bacteriene sau virale.
Totuși, specialiștii apreciază că această variantă este mai puțin probabilă, deoarece mortalitatea s-a produs brusc și pe o scară foarte mare, caracteristică fenomenelor provocate de lipsa oxigenului sau de poluare, și nu unei boli care, de regulă, evoluează treptat.
Autoritățile precizează că toate probele recoltate sunt în curs de analiză, iar concluziile oficiale vor fi formulate după finalizarea investigațiilor de laborator.