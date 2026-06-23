Taur de 1,5 tone, scăpat înainte de sacrificare, a intrat într-o frizerie plină de clienți. Imagini spectaculoase surprinse de camerele de supraveghere

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 16:55

Imagini inedite în Istanbul, unde un taur de aproximativ 1,5 tone a provocat panică după ce a scăpat de sub supravegherea proprietarului și a pătruns într-o frizerie aglomerată. Scenele surprinse de camerele de supraveghere au devenit rapid virale, arătând momente de tensiune pentru clienți și angajați.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre taur