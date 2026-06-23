Taur de 1,5 tone, scăpat înainte de sacrificare, a intrat într-o frizerie plină de clienți. Imagini spectaculoase surprinse de camerele de supraveghere

Imagini inedite în Istanbul, unde un taur de aproximativ 1,5 tone a provocat panică după ce a scăpat de sub supravegherea proprietarului și a pătruns într-o frizerie aglomerată. Scenele surprinse de camerele de supraveghere au devenit rapid virale, arătând momente de tensiune pentru clienți și angajați.
Animalul a fugit înainte de sacrificare
Potrivit presei locale, taurul fusese achiziționat în apropierea sărbătorii musulmane Eid al-Adha, cunoscută și drept Festivalul Sacrificiului. Înainte de a fi sacrificat, animalul a reușit să evadeze și a pornit pe străzile din districtul Sultanbeyli, din Istanbul.
După ce a alergat prin zona rezidențială, taurul a ajuns în fața unei frizerii și a intrat brusc în local, spre surprinderea tuturor celor aflați în interior.
Clienții și angajații s-au adăpostit în ultimul moment
Imaginile video arată cum animalul pătrunde cu viteză în salon, însă alunecă pe gresie. Acest moment le-a oferit celor prezenți câteva secunde prețioase pentru a se feri din calea taurului.
În frizerie se aflau mai mulți clienți, inclusiv un copil. Proprietarul salonului, Resit Koni, a declarat ulterior că cea mai mare grijă a sa a fost siguranța celor aflați în interior.
„Erau mai mulți clienți în frizerie, inclusiv un copil. Am încercat să îl protejez și să îl liniștesc pentru a nu se speria”, a povestit acesta.
Pagube materiale, dar fără victime grave
După câteva momente de haos, taurul a părăsit frizeria, lăsând în urmă scaune răsturnate, echipamente avariate și persoane speriate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav în urma incidentului.
Martorii au încercat să controleze animalul, însă dimensiunile și forța acestuia au făcut intervenția extrem de dificilă.
Taurul a fost capturat de autorități
În cele din urmă, localnicii au solicitat sprijinul echipelor municipale, care au intervenit pentru capturarea animalului. După o operațiune desfășurată pe străzile cartierului, taurul a fost prins și predat proprietarului.
Incidentul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde imaginile cu taurul care intră în frizerie au fost distribuite de mii de ori. Mulți internauți au comentat în glumă că animalul părea să caute cu disperare o cale de scăpare de la sacrificare, transformând o zi obișnuită într-un spectacol neașteptat pentru locuitorii din Istanbul.