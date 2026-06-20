Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Cal rămas blocat pe o cale ferată din Bârlad. Pompierii au reușit să extragă animalul dintre șine-FOTO

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 16:11
Actualizat20 iun. 2026, 16:12

Un incident grav a avut loc sâmbătă, în zona podului de fier, la ieșirea din municipiul Bârlad. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Bârlad al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui au intervenit pentru salvarea unui cal căzut între șinele unei căi ferate.

”Calul a încercat treacă pe podul CFR, a căzut cu picioarele printre șinele de tren și a rămas suspendat pe burtă. S-a luat legătura cu reprezentanții regionalei CFR.

În urma intervenției pompierilor din cadrul Detașamentului Bârlad, s-a reușit extragerea animalului în condiții de siguranță”, au informat reprezentanții ISU Vaslui.

La scurt timp, calul a fost predat în siguranță proprietarului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barladcalcale ferata

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe