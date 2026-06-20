Cal rămas blocat pe o cale ferată din Bârlad. Pompierii au reușit să extragă animalul dintre șine-FOTO

Publicat 20 iun. 2026, 16:11 Actualizat 20 iun. 2026, 16:12

Un incident grav a avut loc sâmbătă, în zona podului de fier, la ieșirea din municipiul Bârlad. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Bârlad al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui au intervenit pentru salvarea unui cal căzut între șinele unei căi ferate.

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