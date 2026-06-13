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Actual· 1 min citire
Viktor Orban, reales în fruntea FIDESZ, deși a fost învins la alegerile din aprilie
Orban a pierdut șefia Guvernului, nu și pe cea a partidului. Foto/Profimedia
Fostul premier al Ungariei timp de aproape 20 de ani, Viktor Orban, pare să nu aibă contracandidat la șefia FIDESZ. Deși a pierdut alegerile din aprilie, cele pentru conducerea partidului său le-a câștigat.
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