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Viktor Orban, reales în fruntea FIDESZ, deși a fost învins la alegerile din aprilie

Orban a pierdut șefia Guvernului, nu și pe cea a partidului. Foto/Profimedia

Orban a pierdut șefia Guvernului, nu și pe cea a partidului. Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 19:15

Fostul premier al Ungariei timp de aproape 20 de ani, Viktor Orban, pare să nu aibă contracandidat la șefia FIDESZ. Deși a pierdut alegerile din aprilie, cele pentru conducerea partidului său le-a câștigat.

Viktor Orban, reales la șefia Fidesz după eșecul istoric de la alegeri

Politicianul ultranaționalist Viktor Orban a fost reales sâmbătă în funcția de președinte al partidului Fidesz. Votul a avut loc în cadrul primului congres organizat de formațiunea politică după înfrângerea categorică suferită la alegerile legislative din luna aprilie în fața partidului conservator Tisza, eșec care a pus capăt mandatului său de premier început în 2010.

În vârstă de 63 de ani, Orban a adoptat un ton răspicat în fața delegaților reuniți la Budapesta. Acesta a afirmat că „niciodată” nu se va da bătut și a recunoscut deschis că, deși Fidesz nu mai este în prezent o formațiune politică de succes, partidul are datoria de a se reface și de a se reînnoi complet în lunile următoare.

Deși contextul politic actual a lăsat loc și unor voci critice în timpul congresului, poziția de lider a lui Viktor Orban a rămas de neclintit. Fiind singurul candidat înscris în cursă, el a fost reconfirmat la șefia partidului cu o majoritate zdrobitoare, primind votul a 729 dintre cei 737 de delegați prezenți.

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