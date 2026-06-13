Viktor Orban, reales în fruntea FIDESZ, deși a fost învins la alegerile din aprilie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 19:15

Fostul premier al Ungariei timp de aproape 20 de ani, Viktor Orban, pare să nu aibă contracandidat la șefia FIDESZ. Deși a pierdut alegerile din aprilie, cele pentru conducerea partidului său le-a câștigat.

Distribuie articolul