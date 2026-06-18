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Accident tragic pe şantierul autostrăzii A3. Muncitor străin, mort după ce a căzut de la o înălţime de 12 metri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 15:01

Accident tragic pe şantierul autostrăzii A3, în judeţul Sibiu. Un bărbat de 64 de ani, cetăţean străin, a murit, joi, după ce a căzut de la o înălţime de 12 metri.

”Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgenţă în extravilanul localităţii Avrig, pentru a acorda asistenţă medicală unui bărbat în vârstă de 64 de ani care, în timp ce lucra la şantierul autostrăzii A3, a căzut de la o înălţime de aproximativ 12 metri”, a transmis, joi, ISU Sibiu.

Din nefericire, echipajele medicale nu l-au putut salva, întrucât prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, motiv pentru care au fost nevoite să îi constate decesul.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.

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