Accident tragic pe şantierul autostrăzii A3. Muncitor străin, mort după ce a căzut de la o înălţime de 12 metri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 15:01

Accident tragic pe şantierul autostrăzii A3, în judeţul Sibiu. Un bărbat de 64 de ani, cetăţean străin, a murit, joi, după ce a căzut de la o înălţime de 12 metri.

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