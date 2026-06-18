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Locale· 1 min citire
Accident tragic pe şantierul autostrăzii A3. Muncitor străin, mort după ce a căzut de la o înălţime de 12 metri
FOTO: Arhivă
Accident tragic pe şantierul autostrăzii A3, în judeţul Sibiu. Un bărbat de 64 de ani, cetăţean străin, a murit, joi, după ce a căzut de la o înălţime de 12 metri.
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