SUA și România, front comun împotriva traficului de copii. Ambasadorul Nirenberg: „Un proces împotriva unui traficant nu ar trebui să dureze mai mult decât copilăria însăși”

Sursă: Realitatea.Net

Statele Unite și România și-au reafirmat astăzi, 11 iunie, angajamentul comun de combatere a traficului de copii, în cadrul Dialogului Anual dedicat Programului cadru pentru protecția copilului (Child Protection Compact – CPC), parteneriat bilateral istoric susținut de SUA cu o finanțare de până la 12 milioane de dolari.

Lansat în 2024, programul pe cinci ani este implementat de International Justice Mission (IJM) și World Vision, alături de parteneri locali, și consolidează capacitatea României de a răspunde traficului de copii: protecția victimelor, eficientizarea anchetelor și a proceselor penale și prevenție.

La eveniment au participat Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, reprezentanți ai Biroului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane al Departamentului de Stat, oficiali de rang înalt din Guvern, MAE și Parlamentul României.

Printre realizările evaluate se numără crearea unui centru național dedicat siguranței digitale a copiilor și combaterii exploatării sexuale online, precum și legislația adoptată recent de Comisia specială parlamentară pentru combaterea traficului de persoane, care va reduce durata proceselor penale și va întări protecția victimelor.

„După cum a declarat Președintele Trump, trebuie să punem capăt «flagelului traficului sexual, o formă de sclavie modernă care a devastat nenumărate vieți nevinovate». De aceea stăm alături de România, unul dintre cei mai importanți aliați și parteneri ai noștri, pentru a destructura rețelele de trafic, a proteja supraviețuitorii și a-i trage la răspundere pe făptuitori”, a declarat Ambasadorul Nirenberg, care a subliniat că „un proces împotriva unui traficant de copii nu ar trebui să dureze mai mult decât copilăria în sine”.

„Rezultatul cel mai vizibil va fi Centrul Național din cadrul Poliției Române, care transformă sesizările, inclusiv cele primite din Statele Unite, în dosare penale, arestări și copii salvați. Atunci când o țară decide să investească în protecția copiilor altei țări, nu este vorba doar de finanțare — este cel mai puternic semnal că împărtășim valori comune”, a declarat Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului.