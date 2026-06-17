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Locale· 2 min citire
Adolescent de 15 ani, la spital după accidentul dintre două tramvaie din zona Piața Obor. Tânărul s-a prezentat la camera de gardă câteva ore mai târziu
Accident tramvaie București
Un accident rutier în care au fost implicate două tramvaie s-a produs în zona Piața Obor, pe 16 iunie 2026, în jurul orei 17.40. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112, iar polițiștii ajunși la fața locului au confirmat că a avut loc un accident de circulație.
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