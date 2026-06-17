Adolescent de 15 ani, la spital după accidentul dintre două tramvaie din zona Piața Obor. Tânărul s-a prezentat la camera de gardă câteva ore mai târziu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 11:20

Un accident rutier în care au fost implicate două tramvaie s-a produs în zona Piața Obor, pe 16 iunie 2026, în jurul orei 17.40. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112, iar polițiștii ajunși la fața locului au confirmat că a avut loc un accident de circulație.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident bucuresti