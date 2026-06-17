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Adolescent de 15 ani, la spital după accidentul dintre două tramvaie din zona Piața Obor. Tânărul s-a prezentat la camera de gardă câteva ore mai târziu

Accident tramvaie București

Accident tramvaie București

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 11:20

Un accident rutier în care au fost implicate două tramvaie s-a produs în zona Piața Obor, pe 16 iunie 2026, în jurul orei 17.40. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112, iar polițiștii ajunși la fața locului au confirmat că a avut loc un accident de circulație.

Inițial, în urma impactului au fost constatate doar pagube materiale. Cei doi vatmani au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost zero. După verificările de la fața locului, aceștia au fost îndrumați la Biroul Accidente Ușoare.

Un adolescent de 15 ani s-a prezentat ulterior la spital

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 22.10, dispeceratul Brigăzii Rutiere a fost informat de reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” că un tânăr de 15 ani s-a prezentat la camera de gardă. Acesta avea leziuni traumatice care ar fi fost suferite în urma accidentului dintre cele două tramvaie. După sesizarea făcută de spital, polițiștii rutieri s-au deplasat la unitatea medicală pentru a verifica starea de sănătate a victimei. Cazul este cercetat în continuare, pentru a se stabili exact cum s-a produs accidentul.

Cum s-a produs accidentul dintre cele două tramvaie

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 36 de ani conducea un tramvai pe Șoseaua Ștefan cel Mare, dinspre Piața Victoriei către Șoseaua Mihai Bravu. La intersecția cu Calea Moșilor, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, acesta a intrat în coliziune cu un alt tramvai.

Cel de-al doilea tramvai circula pe Calea Moșilor, dinspre Bulevardul Ferdinand către Șoseaua Colentina, și era condus de un bărbat de 52 de ani. Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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