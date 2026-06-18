Bilete electronice pentru trenurile dintre România și Germania. Pasagerii le pot cumpăra online și le pot folosi direct de pe telefon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:50

CFR Călători a anunțat că pasagerii pot cumpăra online bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Măsura se aplică începând din această lună și extinde sistemul de vânzare online pentru traficul internațional.

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