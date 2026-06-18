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Locale· 2 min citire
Bilete electronice pentru trenurile dintre România și Germania. Pasagerii le pot cumpăra online și le pot folosi direct de pe telefon
Tren
CFR Călători a anunțat că pasagerii pot cumpăra online bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Măsura se aplică începând din această lună și extinde sistemul de vânzare online pentru traficul internațional.
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