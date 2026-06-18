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Bilete electronice pentru trenurile dintre România și Germania. Pasagerii le pot cumpăra online și le pot folosi direct de pe telefon

Tren

Tren

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:50

CFR Călători a anunțat că pasagerii pot cumpăra online bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Măsura se aplică începând din această lună și extinde sistemul de vânzare online pentru traficul internațional.

Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul CFR Călători, din secțiunea dedicată călătoriilor internaționale. După plată, biletul este trimis pe e-mail, în format PDF, iar pasagerii îl pot folosi direct de pe telefon, tabletă sau laptop. După cumpărarea online și generarea biletului din contul de utilizator, călătorii se pot prezenta direct la tren. Nu mai este nevoie ca biletul să fie tipărit obligatoriu sau ridicat din stația de plecare.

Biletul electronic poate fi prezentat la control fie pe un dispozitiv electronic, fie în format tipărit. Această variantă simplifică procedura pentru pasagerii care călătoresc între România și Germania și reduce timpul petrecut înainte de plecare. CFR Călători precizează că biletele electronice sunt nominale. La control, pasagerii trebuie să prezinte biletul electronic, dar și documentul de identitate în original. Documentul poate fi cartea de identitate sau pașaportul, în funcție de situația fiecărui călător. Verificarea identității este necesară pentru că biletul este emis pe numele persoanei care călătorește.

Sistemul era deja disponibil pentru alte rute internaționale

Până acum, biletul electronic era disponibil pentru mai multe călătorii internaționale. Pasagerii puteau cumpăra online bilete pentru trenurile dintre România și Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Prin includerea Germaniei, CFR Călători extinde lista destinațiilor pentru care biletele pot fi cumpărate online și folosite fără formalități suplimentare în gară.

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