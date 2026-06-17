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Două TIR-uri s-au izbit frontal pe DN6. Un șofer a murit pe loc, iar alte două persoane au fost rănite

Accident TIR-uri/ Sursa foto: OpiniaTimișoarei.ro

Accident TIR-uri/ Sursa foto: OpiniaTimișoarei.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:33

Un accident grav a avut loc miercuri dimineață pe DN6, în apropiere de localitatea Jupa, din județul Caraș-Severin. Două TIR-uri s-au izbit frontal, iar traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.

În urma impactului, un șofer a murit, iar alte două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Un TIR ar fi intrat pe contrasens

Accidentul s-a produs după ce unul dintre TIR-uri, care circula dinspre Caransebeș către Lugoj, ar fi pătruns pe sensul opus de mers.

Autovehiculul era condus de un bărbat de 39 de ani și a intrat în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetățean uzbec. În urma impactului, bărbatul de 39 de ani a decedat. Celălalt șofer și un pasager din al doilea TIR au fost răniți. Cele două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ce au transmis polițiștii despre accident

“Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un ansamblu de vehicule (TIR) condus de un bărbat de 39 de ani, care circula din direcția Caransebeș către Lugoj, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetățean uzbec.

În urma impactului, bărbatul de 39 de ani a decedat, traficul rutier fiind blocat pe ambele sensuri de circulație. De asemenea, conducătorul auto și un pasager din celălalt ansamblu de vehicule au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului“, transmit reprezentanții IPJ Caraș-Severin.

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