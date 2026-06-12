Percheziții la prefectul USR de Timiș. Cornelia Micicoi, vizată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Sursă: Realitatea.net

Procurorii Parchetului European au făcut, vineri dimineață, percheziții la locuința prefectului de Timiș, Cornelia Elena Micicoi, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.

Ancheta ar avea legătură cu un proiect destinat unor cursuri de formare pentru persoane defavorizate. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, prejudiciul ar fi de câteva sute de mii de euro.

Sunt vizate mai multe persoane

În același dosar au loc 11 percheziții în județul Timiș, la persoane suspectate de implicare în obținerea ilegală de fonduri europene. Cercetările vizează fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene. Procurorii au verificat și sediul firmei pe care Cornelia Elena Micicoi a condus-o înainte de a deveni prefect, potrivit OpiniaTimișoarei.ro.

Prefectul spune că este la dispoziția autorităților

Cornelia Elena Micicoi a declarat că proiectul vizat a fost derulat de o asociație pe care a fondat-o și că este deschisă să ofere lămuriri anchetatorilor. Ea a mai spus că, din informațiile sale, nu au fost formulate acuzații directe la adresa sa și că nu i-au fost solicitate documente personale. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact rolul fiecărei persoane vizate în dosar.