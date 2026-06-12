O altă capitală europeană interzice trotinetele electrice închiriate din 2027. Sute de accidente și utilizare în scopuri criminale, motivele deciziei

Sursă: Realitatea.net

Bruxelles-ul a anunțat că utilizarea trotinetelor electrice închiriate va fi interzisă în capitala Belgiei începând cu 2027, în urma deciziei Guvernului regional al capitalei belgiene, invocând motive de siguranță.

„Prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri. Bruxelles-ul întoarce pagina trotinetelor electrice închiriate”, a transmis șeful Guvernului regional, Boris Dilliers, pe rețelele de socializare.

Creșteri îngrijorătoarea a accidentelor

Decizia survine pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a accidentelor: în 2025, 666 de persoane au fost rănite la Bruxelles în incidente care au implicat trotinete electrice, cu 26% mai mult față de anul anterior.

Autoritățile regionale au criticat, de asemenea, parcarea neregulamentară a trotinetelor, care obstrucționează traficul, dar și utilizarea acestora în scopuri criminale, în special de către traficanții de droguri.

Licențele actualilor operatori de trotinete electrice expiră la finalul anului 2026 și nu vor mai fi reînnoite

Licențele acordate actualilor operatori, Bolt și Dott, expiră la sfârșitul anului 2026 și nu vor mai fi reînnoite. Serviciul de închiriere de biciclete va fi însă menținut.

Atât operatorii Bolt și Dott, cât și sindicatul ACV-CSC au criticat interdicția. Sindicatul avertizează că decizia „brutală” pune în pericol 60 de locuri de muncă la Dott, adăugând că „majoritatea lucrătorilor afectați sunt slab calificați, ceea ce face reintegrarea lor deosebit de dificilă”.

Bruxelles urmează astfel exemplul altor capitale europene: Paris a fost primul oraș care a interzis complet trotinetele electrice închiriate, în 2023, în urma unui referendum municipal, iar decizii similare au fost luate ulterior la Madrid și Praga.