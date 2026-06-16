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Extern· 1 min citire
Navă de război a Rusiei a tras un foc de avertisment asupra unui iaht, în Canalul Mânecii
Nava Amiral Grigorovici (Profimedia)
Publicat16 iun. 2026, 18:52
Actualizat16 iun. 2026, 18:53
Tensiunile din Canalul Mânecii cresc după două incidente succesive cu nave rusești. Marți, fregata „Amiral Grigorovici” ar fi tras focuri de avertisment către un iaht aflat în apropiere. Ministerul britanic al Apărării confirmă că investighează cazul.
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