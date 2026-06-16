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Extern· 1 min citire

Navă de război a Rusiei a tras un foc de avertisment asupra unui iaht, în Canalul Mânecii

Nava Amiral Grigorovici (Profimedia)

Nava Amiral Grigorovici (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 18:52
Actualizat16 iun. 2026, 18:53

Tensiunile din Canalul Mânecii cresc după două incidente succesive cu nave rusești. Marți, fregata „Amiral Grigorovici” ar fi tras focuri de avertisment către un iaht aflat în apropiere. Ministerul britanic al Apărării confirmă că investighează cazul.

Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 11:40, în apele dintre Insula Wight și Normandia, potrivit agenției Press Association. Echipajul navei rusești ar fi deschis focul după ce un iaht s-ar fi apropiat prea mult de fregată.

Imaginile și informațiile preliminare sugerează că în incident ar fi fost implicată fregata „Admiral Grigorovici”, una dintre navele de război ale Flotei ruse din Marea Neagră, scrie presa britanică.

Ministerul britanic al Apărării a transmis că este „la curent cu raportările” și că a deschis o investigație pentru a stabili circumstanțele exacte.

Autoritățile navale britanice monitorizează zona, pe fondul unei creșteri vizibile a tensiunilor în regiunea respectiv

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