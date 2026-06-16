Navă de război a Rusiei a tras un foc de avertisment asupra unui iaht, în Canalul Mânecii

Publicat 16 iun. 2026, 18:52 Actualizat 16 iun. 2026, 18:53

Tensiunile din Canalul Mânecii cresc după două incidente succesive cu nave rusești. Marți, fregata „Amiral Grigorovici” ar fi tras focuri de avertisment către un iaht aflat în apropiere. Ministerul britanic al Apărării confirmă că investighează cazul.

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