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Zi crucială la summitul G 7. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, transmisiune specială pentru emisiunea "100%"

Jurnalista Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Ana Maria Păcuraru

Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat16 iun. 2026, 16:27
Actualizat16 iun. 2026, 16:28
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Președintele Donald Trump a avut astăzi o serie de întâlniri importante în marja summitului G7 din Franța, între care discuții cu emirul Qatarului și cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român delegat de Casa Albă la reuniunea liderilor globali, a analizat în exclusivitate pentru emisiunea “1000%”, realizată de Laurențiu Botin, relevanța discuțiilor purtate astăzi.

"Chiar dacă statele arabe nu fac parte din formula G7, președintele Emmanuel Macron i-a invitat pe liderii acestora într-un moment tensionat pentru regiune.

Agenda centrală a discuțiilor cu liderii din Golf, semnalată de administrația de la Casa Albă, vizează situația din strâmtoarea Ormuz, element-cheie în negocierile cu statele din regiune, dar și rolul pe care îl pot avea statele G7 odată ce această înțelegere avansează.

La prânzul de lucru al G7, liderii din Orientul Mijlociu vor discuta despre situația post-armistițiu cu Iranul.

Însă citatul cel mai relevant al zilei nu vine neapărat din bilaterala cu Emiratele Arabe Unite, ci din declarațiile lui Donald Trump pentru presă. Acesta și-a exprimat frustrarea față de Israel în legătură cu situația din Liban, afirmând că nu este mulțumit de modul în care Tel Avivul a gestionat relația cu Libanul și Hezbollah.

Trump a spus — citez — că „ar fi trebuit să se ocupe de ei mai repede”, adăugând că situația aruncă o lumină negativă asupra „marii înțelegeri”, adică asupra conflictului cu Iranul.

Rămâne de văzut ce alte declarații va face președintele american Donald Trump. Astăzi este așteptat să continue bilateralele, inclusiv cu Volodimir Zelenski, a relatat Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român delegat de Casa Albă la reuniunea liderilor globali G7.

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