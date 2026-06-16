Zi crucială la summitul G 7. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, transmisiune specială pentru emisiunea "100%"

Publicat 16 iun. 2026, 16:27 Actualizat 16 iun. 2026, 16:28 Sursă realitatea plus

Președintele Donald Trump a avut astăzi o serie de întâlniri importante în marja summitului G7 din Franța, între care discuții cu emirul Qatarului și cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român delegat de Casa Albă la reuniunea liderilor globali, a analizat în exclusivitate pentru emisiunea “1000%”, realizată de Laurențiu Botin, relevanța discuțiilor purtate astăzi.

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