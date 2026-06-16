Mesaj de la șefa diplomației UE după incidentul de la Galați. Atacurile cu drone sunt „coordonate și organizate”

Publicat 16 iun. 2026, 17:44 Sursă Agerpres

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a susținut marți, în Parlamentul European, că recentele incursiuni ale dronelor rusești în state ale UE 'nu sunt incidente izolate', ci sunt 'coordonate și organizate' pentru a testa 'disponibilitatea (țărilor UE) de a contraataca', relatează agențiile de presă străine

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