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Mesaj de la șefa diplomației UE după incidentul de la Galați. Atacurile cu drone sunt „coordonate și organizate”

Drona Geran. Foto: Profimedia

Drona Geran. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 17:44
SursăAgerpres

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a susținut marți, în Parlamentul European, că recentele incursiuni ale dronelor rusești în state ale UE 'nu sunt incidente izolate', ci sunt 'coordonate și organizate' pentru a testa 'disponibilitatea (țărilor UE) de a contraataca', relatează agențiile de presă străine

'Aceste atacuri nu sunt incidente izolate. Nu există drone rătăcite, mă refer la soldați cu hărți greșite sau piloți care deviază din greșeală de la planul lor de zbor. Acest lucru este coordonat și organizat, pentru a testa disponibilitatea noastră de a contraataca', a spus Kallas în timpul unei dezbateri în Parlamentul European pe tema acestor incidente.

Unele drone lansate de Rusia asupra Ucrainei au ajuns în țări vecine acesteia, cel mai recent incident fiind provocat pe 29 mai de o dronă rusească Geran-2 care intrase în spațiul aerian ucrainean și apoi s-a prăbușit pe un bloc din Galați, dar de asemenea drone lansate de Ucraina împotriva nordului Rusiei s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice. Potrivit Ucrainei, dronele sale rătăcite au fost deviate sub acțiunea sistemelor de război electronic rusești.

În aceeași dezbatere din Parlamentul European, Kaja Kallas a cerut ca UE 'să răspundă cu unitate, cu mai multă descurajare și hotărâre', astfel încât 'să transmită Moscovei un mesaj ferm că Europa este unită în apărarea securității, stabilității și valorilor' sale, iar următorul buget al UE pentru perioada 2028-2034 să demonstreze că blocul comunitar 'ia acest lucru în serios'.

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